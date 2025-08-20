https://sputnik-georgia.ru/20250820/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--prognoz-sinoptikov-na-zavtra-294622228.html

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков на завтра

Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на реках и активизацию оползней 20.08.2025

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, ветер и град ожидаются с ночи 21 августа и до конца дня на большей части территории Западной Грузии и в некоторых районах Восточной, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

