https://sputnik-georgia.ru/20250820/rossiya-vystupaet-za-nadezhnye-garantii-bezopasnosti-ukraine---lavrov-294622703.html

Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украины – Лавров

Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украины – Лавров

Sputnik Грузия

Москва не может принять вариант, при котором вопросы коллективной безопасности решались без участия РФ, заявил глава МИД России 20.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-20T18:39+0400

2025-08-20T18:39+0400

2025-08-20T18:58+0400

обострение ситуации вокруг украины

россия

в мире

политика

киев

москва

украина

сергей лавров

мид россии

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/19/285880010_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_8f67c04ba723c655903773565be8ea4b.jpg

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Москва выступает за надежность коллективных гарантий безопасности Киева со стороны Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными", – сказал глава российской дипломатии в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.При этом Лавров подчеркнул, что Москва не может принять вариант, при котором вопросы коллективной безопасности решались без участия РФ."Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко", – сказал глава МИД РФ.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в странах Запада, прежде всего в США, осознают, что всерьез обсуждать обеспечение безопасности без России – "это путь в никуда".Тем временем, по его словам, в Москве придерживаются мнения, что в вопросе гарантий для Киева следует ориентироваться на наработки стамбульских переговоров 2022 года.Лавров особо подчеркнул, что российская сторона поддержала такой вариант и со своей стороны была готова парафировать и официально подписать договор.Среди стамбульских наработок Лавров обратил внимание на предложение украинской стороны, касавшееся основных принципов договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Оно включало отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

киев

москва

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, политика, киев, москва, украина, сергей лавров, мид россии, оон