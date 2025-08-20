Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украины – Лавров

https://sputnik-georgia.ru/20250820/rossiya-vystupaet-za-nadezhnye-garantii-bezopasnosti-ukraine---lavrov-294622703.html
20.08.2025
Москва не может принять вариант, при котором вопросы коллективной безопасности решались без участия РФ, заявил глава МИД России
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Москва выступает за надежность коллективных гарантий безопасности Киева со стороны Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными", – сказал глава российской дипломатии в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.При этом Лавров подчеркнул, что Москва не может принять вариант, при котором вопросы коллективной безопасности решались без участия РФ."Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко", – сказал глава МИД РФ.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в странах Запада, прежде всего в США, осознают, что всерьез обсуждать обеспечение безопасности без России – "это путь в никуда".Тем временем, по его словам, в Москве придерживаются мнения, что в вопросе гарантий для Киева следует ориентироваться на наработки стамбульских переговоров 2022 года.Лавров особо подчеркнул, что российская сторона поддержала такой вариант и со своей стороны была готова парафировать и официально подписать договор.Среди стамбульских наработок Лавров обратил внимание на предложение украинской стороны, касавшееся основных принципов договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Оно включало отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины.
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Москва выступает за надежность коллективных гарантий безопасности Киева со стороны Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными", – сказал глава российской дипломатии в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
При этом Лавров подчеркнул, что Москва не может принять вариант, при котором вопросы коллективной безопасности решались без участия РФ.
"Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко", – сказал глава МИД РФ.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в странах Запада, прежде всего в США, осознают, что всерьез обсуждать обеспечение безопасности без России – "это путь в никуда".
Тем временем, по его словам, в Москве придерживаются мнения, что в вопросе гарантий для Киева следует ориентироваться на наработки стамбульских переговоров 2022 года.
Лавров также отметил, что Россия согласна и сама обеспечивать гарантии безопасности Украины. В связи с чем напомнил, что во время переговоров, которые проходили в апреле 2022 года в Стамбуле, обсуждалась возможность, согласно которой гарантии безопасности Украины обеспечивались в том числе Россией – украинская сторона предлагала разработать гарантии, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, то есть и сама Россия.
Лавров особо подчеркнул, что российская сторона поддержала такой вариант и со своей стороны была готова парафировать и официально подписать договор.
Среди стамбульских наработок Лавров обратил внимание на предложение украинской стороны, касавшееся основных принципов договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Оно включало отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины.