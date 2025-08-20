https://sputnik-georgia.ru/20250820/skolko-zarabotala-gruziya-na-tranzite-fur--novye-dannye-294624036.html

Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные

20.08.2025

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур продолжают снижаться – в январе-июле 2025 года они составили 96,9 миллиона лари, что на 5,7% меньше, чем за семь месяцев 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Госказначейство Минфина Грузии. По статистике, с начала года грузинским коридором воспользовались 277,1 тысячи грузовых машин. Только за июль текущего года территорию страны пересекли 39,8 тысячи грузовых автомобилей, и бюджет страны за этот месяц пополнился на 13,9 миллиона лари. Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари. В 2024 году по коридору Грузии прошло 512 665 грузовых машин, доходы от пользования дорогами сократились на 1,4% по сравнению с 2023 годом и составили 179,4 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

