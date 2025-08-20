https://sputnik-georgia.ru/20250820/skonchalsya-gruzinskiy-politik-i-biznesmen-levan-gachechiladze-294613268.html
Скончался грузинский политик и бизнесмен Леван Гачечиладзе
Скончался грузинский политик и бизнесмен Леван Гачечиладзе
Гачечиладзе сильно пострадал во время разгона митинга у здания парламента Грузии 7 ноября 2007 года 20.08.2025
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Бизнесмен и политик Леван Гачечиладзе скончался в возрасте 61 года, информацию подтвердили родственники семьи Гачечиладзе. В последние годы жизни у Гачечиладзе возникли серьезные проблемы со здоровьем. Он боролся с раком. Леван Гачечиладзе был депутатом V и VI созывов парламента Грузии. Он также был избран депутатом VII созыва. На выборах 2008 года Гачечиладзе был кандидатом от оппозиции на пост президента Грузии и главным конкурентом Михаила Саакашвили.Гачечиладзе начал свою политическую карьеру в 1999 году, став депутатом парламента Грузии. В 1999-2002 годах он был депутатом V созыва парламента Грузии по партийному списку избирательного блока "Союз граждан Грузии". Вскоре он отделился от большинства и вместе с Давидом Гамкрелидзе создал партию "Новые правые". После выборов в местные органы власти 2002 года Гачечиладзе стал депутатом Тбилисского городского собрания (сакребуло). В 2003 году он разошелся с однопартийцами по вопросу "революции роз", что привело к его отставке с поста председателя партии. Гачечиладзе сильно пострадал во время разгона митинга у здания парламента Грузии 7 ноября 2007 года. На президентских выборах 2008 года он был кандидатом от Объединенной оппозиции на пост президента Грузии. Получил 25,7% голосов. С 7 по 20 июня 2008 года он был депутатом парламента Грузии VII созыва. Леван Гачечиладзе – брат музыканта, телеведущего Гии Гачечиладзе, известного под творческим псевдонимом Уцноби. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Скончался грузинский политик и бизнесмен Леван Гачечиладзе
11:00 20.08.2025 (обновлено: 11:03 20.08.2025)
Гачечиладзе сильно пострадал во время разгона митинга у здания парламента Грузии 7 ноября 2007 года
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Бизнесмен и политик Леван Гачечиладзе скончался в возрасте 61 года, информацию подтвердили родственники семьи Гачечиладзе.
В последние годы жизни у Гачечиладзе возникли серьезные проблемы со здоровьем. Он боролся с раком.
Леван Гачечиладзе был депутатом V и VI созывов парламента Грузии. Он также был избран депутатом VII созыва. На выборах 2008 года Гачечиладзе был кандидатом от оппозиции на пост президента Грузии и главным конкурентом Михаила Саакашвили.
Гачечиладзе начал свою политическую карьеру в 1999 году, став депутатом парламента Грузии. В 1999-2002 годах он был депутатом V созыва парламента Грузии по партийному списку избирательного блока "Союз граждан Грузии".
Вскоре он отделился от большинства и вместе с Давидом Гамкрелидзе создал партию "Новые правые". После выборов в местные органы власти 2002 года Гачечиладзе стал депутатом Тбилисского городского собрания (сакребуло).
В 2003 году он разошелся с однопартийцами по вопросу "революции роз", что привело к его отставке с поста председателя партии.
Гачечиладзе сильно пострадал во время разгона митинга у здания парламента Грузии 7 ноября 2007 года.
На президентских выборах 2008 года он был кандидатом от Объединенной оппозиции на пост президента Грузии. Получил 25,7% голосов. С 7 по 20 июня 2008 года он был депутатом парламента Грузии VII созыва.
Леван Гачечиладзе – брат музыканта, телеведущего Гии Гачечиладзе, известного под творческим псевдонимом Уцноби.