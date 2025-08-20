https://sputnik-georgia.ru/20250820/slabost-i-neposledovatelnost-premer-raskritikoval-oppozitsiyu-pered-vyborami-v-gruzii-294620567.html

Слабость и непоследовательность: премьер раскритиковал оппозицию перед выборами в Грузии

Сегодня радикальная оппозиция крайне ослаблена и поэтому не может справиться даже со своими решениями, заявил Кобахидзе 20.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Оппозиционные партии в Грузии демонстрируют слабость и непоследовательность, даже при согласованном выдвижении единого кандидата на пост мэра Тбилиси возникают противоречия, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Оппозиционные партии "Гахария за Грузию" и "Лело — Сильная Грузия" выдвинули Ираклия Купрадзе единым кандидатом на пост мэра Тбилиси. Ранее обе партии, подписавшие меморандум о сотрудничестве по выборам, назначенным на 4 октября, заявляли, что единым кандидатом будет внепартийная личность. При этом Купрадзе является генсеком партии "Лело". Что касается выдвижения конкретного кандидата, то, по словам главы грузинского правительства, это также проявление слабости. "На самом деле вы видите, что радикальная оппозиция находится в руках детей, которых особо не отличает ни образование, ни опыт, ни что-либо еще. Это очень хорошо, процесс развивается в правильном направлении", – добавил он. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, во время которых жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, поскольку до сих пор не признали результатов парламентских выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

