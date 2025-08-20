https://sputnik-georgia.ru/20250820/tramvai-vernutsya-na-ulitsy-tbilisi--meriya-stolitsy-obyavila-tender-294618643.html

Трамваи вернутся на улицы Тбилиси – мэрия столицы объявила тендер

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку проекта трамвайной линии и выполнение соответствующих строительных работ, заявил мэр города Каха Каладзе. Современная трамвайная линия, отвечающая европейским стандартам, соединит спальный район Диди Дигоми, который активно застраивается новостройками, со станцией метро "Дидубе". Ранее мэрия уже объявляла тендер на проведение маркетинговых исследований в этой сфере. "У нас есть полная информация о том, что необходимо сделать и на каком участке должен быть реализован проект. Учитывая рост населения Диди Дигоми, необходимо создание альтернативных видов транспорта. В данном случае трамвай является наиболее оптимальным", – отметил Каладзе. Мэр подчеркнул, что это экологически чистый вид транспорта, который в долгосрочной перспективе экономически значительно эффективнее других видов наземного общественного транспорта. Что касается самой трамвайной линии, то, по словам мэра, ее протяженность составит 7,5 километра, и она будет включать 11 остановок. Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

