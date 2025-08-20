https://sputnik-georgia.ru/20250820/v-gruzii-gotovitsya-reforma-vuzov--premer-ministr-294618966.html

В Грузии готовится реформа вузов – премьер-министр

В Грузии готовится реформа вузов – премьер-министр

Sputnik Грузия

У власти есть, по их словам, довольно амбициозный план по проведению фундаментальных реформ в сфере университетского образования 20.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-20T18:01+0400

2025-08-20T18:01+0400

2025-08-20T18:01+0400

кутаисский технологический университет

ираклий кобахидзе

тбилиси

грузия

новости

вузы грузии

образование

образование

образование в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24775/80/247758036_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_724babe328231a746ba00a1df35a8a0f.jpg

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Правительство Грузии разрабатывает концепцию реформы высшего образования в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии на сегодняшний день аккредитовано 63 вуза, из которых 19 государственных. Система высшего образования страны, следуя Болонской системе, включает три уровня: бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Обучение строится на кредитной системе, где для получения степени необходимо набрать определенное число кредитов. "У нас есть амбициозный план по проведению фундаментальных реформ в сфере университетского, высшего образования. Для этого мы разрабатываем концепцию, которая в ближайшем будущем будет представлена обществу", – сказал Кобахидзе. По его словам, основным приоритетом будет развитие высшего образования в регионах. "Одним из важнейших приоритетов будет постоянное и масштабное развитие возможностей региональных университетов", – отметил премьер. В рамках этого направления развивается Кутаисский технологический университет и расширяется Зугдидский государственный университет, где был построен новый учебный корпус. "Я уверен, что Зугдидский университет с новой инфраструктурой в будущем внесет большой вклад в воспитание высококвалифицированного поколения в нашей стране. Этот университет играет исключительную роль в достижении нашей общей цели, которая называется объединением нашей страны", – заключил Кобахидзе. Ранее премьер заявлял, что одной из задач будет включение образования в области сельского хозяйства в число главных приоритетов региональных университетов. Концепция, по предварительным данным, охватит множество направлений – от инфраструктуры до пересмотра учебных программ, создания лучших условий для профессоров и преподавателей, и будет реализована в течение следующих трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кутаисский технологический университет, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, вузы грузии, образование, образование, образование в грузии