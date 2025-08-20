https://sputnik-georgia.ru/20250820/v-intervidenii-primet-uchastie-21-strana-v-tom-chisle-ssha-294619318.html

В "Интервидении" примет участие 21 страна, в том числе США

В "Интервидении" примет участие 21 страна, в том числе США

Sputnik Грузия

Российскую Федерацию на конкурсе представит певец Shaman 20.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе и США, сообщил директор департамента МИД России Александр Алимов.Ранее стало известно, что музыкальный конкурс "Интервидение" состоится 20 сентября, он пройдет на "Live Арене" в Подмосковье. Россию на конкурсе представит Shaman."Республика Беларусь, Боливарианская Республика Венесуэла, Социалистическая Республика Вьетнам, Арабская Республика Египет, Республика Индия, Республика Казахстан, Государство Катар, Республика Кения, Китайская Народная Республика, Республика Колумбия, Республика Куба, Кыргызская Республика, Республика Мадагаскар, Российская Федерация, Королевство Саудовская Аравия, Республика Сербия, Соединенные Штаты Америки, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Южно-Африканская Республика", – перечислил Алимов всех участников конкурса, которые подтвердили свое участие.Указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" был подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

