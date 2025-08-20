Животноводство в Грузии: новые данные

https://sputnik-georgia.ru/20250820/zhivotnovodstvo-v-gruzii-novye-dannye-294592801.html

Во втором квартале 2025 года в Грузии на 9,5% сократилось производство мяса, составив 18,5 тысячи тонн

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец второго квартала 2025 года уменьшилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 870,5 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 398,8 тысячи, что на 4,8% меньше, чем во втором квартале 2024 года. За отчетный период поголовье свиней составило 175,6 тысячи, что на 12,5% меньше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. А вот количество птицы в Грузии выросло на 6,6%. Всего в стране в этот период было 11,1 миллиона домашних птиц. Производство продуктов животноводства Во втором квартале 2025 года в Грузии на 9,5% сократилось производство мяса, составив 18,5 тысячи тонн. Производство молока также снизилось – на 1,1%, и составило 184 миллиона литров. Между тем в стране выросло производство яиц на 6,6% и составило 179,7 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В апреле-июне 2025 года из Грузии было вывезено 21,3 тысячи голов крупного рогатого скота, на 3,2% меньше по сравнению со вторым кварталом 2024 года. В то же время импорт сократился на 53% и составил 2,3 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 1,5 миллиона (-50,5%), ввезено более 1,8 миллиона (-18,5%). Импорт свиней вырос на 6,8% и составил 40,9 тысячи голов. Что касается экспорта, то вывезли всего 300 голов с начала 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

