https://sputnik-georgia.ru/20250821/294633190.html

Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"

Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"

Sputnik Грузия

Крепость обороны определяет стойкость армии, но она и месяца не просуществует без поддержки тыла, без топлива, пищи, электричества, медикаментов. Логика... 21.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-21T21:05+0400

2025-08-21T21:05+0400

2025-08-21T21:30+0400

россия

в мире

украина

киев

москва

дональд трамп

владимир путин

колумнисты

аналитика

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/15/294633374_679:676:2362:1623_1920x0_80_0_0_759f27eda599b73e017dcf87267dfc3a.jpg

Российские удары по объектам военной инфраструктуры в глубине украинских территорий – уже системная обыденность, констатирует колумнист РИА Новости. Ежесуточно фиксируются десятки успешных попаданий, их количество, географическая широта и постоянство таковы, что перечни пораженных целей давно стали привычным пунктом новостных лент. Однако позавчера украинские источники, обычно довольно скрытные, вышли с весьма тревожными и достаточно подробными обзорами. Министерство энергетики Украины сообщило, что в районе города Лубны Полтавской области несколько десятков ударных БПЛА нанесли массированный удар по некоему критически важному объекту.Подчеркивается, что целью была именно энергетическая инфраструктура. Данные из открытых источников подсказывают, что здесь расположена компрессорная станция (КС) "Лубны" газотранспортной системы Украины. Станция выполняет очень важную для украинской энергетики задачу. Она прокачивает природный газ, добываемый в Харьковской области (Шебелинское, Западно-Крестищенское и Ефремовское месторождения), добавляя сюда объемы, добытые уже по месту в области Полтавской (Яблуновское, Семиренковское и Мачухское месторождения). После потери ресурсных площадок на шельфе Черного моря эти две области обеспечивают более половины всей собственной добычи газа Киевом.Важность КС "Лубны" в том, что она обеспечивает прокачку газа сразу по трем внутренним распределительным магистралям, а именно по маршрутам Шебелинка — Диканька — Киев, Елец — Диканька — Киев и Шебелинка — Переяслав — Киев. Как несложно догадаться, компрессорная и три упомянутые ветки обеспечивают газом регионы по направлению к Киеву, а также саму столицу и область, где, как это принято еще с советских времен, сосредоточено большое количество индустриальных объектов и производств самого широкого профиля. В текущих реалиях это в первую очередь предприятия украинского ВПК.Если от КС "Лубны" проследить маршрут газовых труб, то одна из них еще в Полтавской области уходит вниз по карте, идет мимо Черкасс и затем проходит насквозь Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области. Главная же магистраль, включающая сразу несколько ниток, уходит на Киев и уже оттуда идет через Житомир, Бердичев и Тернополь, чтобы в Ивано-Франковской области вновь встретиться со своей коллегой, также пришедшей из Полтавы. Далее ветки опять расходятся на Венгрию (две трубы) и Словакию (шесть труб), но в реалиях сегодняшнего дня это несущественно.А вот распределение газа внутри Украины более чем важно.Известно, что при собственной добыче в 19 миллиардов энергетика и промышленность Украины по итогам прошлого года израсходовали порядка 20 миллиардов кубических метров голубого топлива. То есть импорт не являлся ключевым фактором стабилизации украинской экономики, и фактор сохранения ее равновесия заключен именно в работе внутренних систем. При этом, конечно же, нужно уточнить, что газ — это ресурс первичный, а в плане энергетики главной задачей является производство электричества. С этим дела на Украине обстоят не очень, что подтвердилось после очередного удара ВСУ по компрессорной станции нефтепровода "Дружба", в результате чего на сутки прекратилась прокачка в Венгрию и Словакию. Будапешт тут же напомнил, что поставляет на Украину почти сорок процентов всей импортируемой ею электроэнергии, зарабатывая на этом около 300 миллионов долларов.Но здесь не нужно тешить себя бесплодными надеждами, что венгры выключат экспортный рубильник. Электричество на Украину поставляют частные компании, и сейчас, в период пикового потребления и максимальных цен, они вряд ли откажутся от дополнительных прибылей. А то, что внеплановые доходы обеспечивает недружественная Украина, — это приятный бонус и моральная компенсация.Переход от газа к электросектору неслучаен. Даже ребенок понимает, что события на фронте крепко привязаны к событиям на геополитической арене. После встречи в Анкоридже, где Владимир Путин и Дональд Трамп продемонстрировали невообразимое для последнего десятилетия сближение дипломатических позиций, в полный рост встал вопрос заключения мирного соглашения. Понятно, что Зеленский и его команда евронянек пытаются максимально затянуть согласование каких-либо конкретных условий, но Трамп продолжает активно их к этому подталкивать. Если допустить, что Москва и Вашингтон пришли к однозначному решению заканчивать вооруженный конфликт на Украине, логичным становится стремление сторон, так сказать, улучшить свои переговорные позиции.Киев пытается нарушить логистику нефти на запад, в Беларусь и российские экспортные порты на Балтике. Москва тем временем начала активно "выводить из чата" НПЗ в Кременчуге, трансграничные интерконнекторы в Орловке Одесской области, теперь дошла очередь и до внутреннего распределения газа. То есть украинскую энергетику отсекли от внешних источников, а потом ударили под дых. Если сюда добавить еще и Красноармейск (Покровск), к которому вплотную подошли российские войска и в районе которого пересекаются две крупнейшие ЛЭП всей Восточной Украины, соединяющие Мариуполь с Харьковом, а Запорожье и Днепропетровск с Донецком, то картина начинает играть намного более яркими красками.Крепость обороны определяет стойкость армии, но она и месяца не просуществует без поддержки тыла, без топлива, пищи, электричества, медикаментов. Хроника и логика действий российских вооруженных сил против объектов украинской энергетики наталкивает на мысль, что в Москве догорает фитиль терпения. И если Зеленский не прислушается к настойчивым предложениям с Аляски, то у него могут закончиться последние переговорные козыри, а заодно армия и страна в целом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

украина

киев

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

россия, в мире, украина, киев, москва, дональд трамп, владимир путин, колумнисты, аналитика, обострение ситуации вокруг украины