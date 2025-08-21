https://sputnik-georgia.ru/20250821/brigada-sudey-iz-gruzii-budet-sudit-match-pley-off-kvalifikatsii-ligi-natsiy-uefa-294613866.html
Бригада судей из Грузии будет судить матч плей-офф квалификации Лиги наций УЕФА
Бригада судей из Грузии будет судить матч плей-офф квалификации Лиги наций УЕФА
Главный арбитр матча Круашвили судил четыре матча на чемпионате Европы УЕФА среди юношей до 21 года, включая финал между Германией и Португалией 21.08.2025
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Судейская бригада из Грузии обслужит матч плей-офф квалификации Лиги наций УЕФА между "Маккаби" (Тель-Авив) и киевским "Динамо" 21 августа, сообщили в Федерации футбола Грузии. Главный арбитр матча – Георгий Круашвили. Помогать ему будут Леван Варамишвили и Георгий Эликашвили, четвертый арбитр – Георгий Авазашвили, а ассистентом видеорефери станет Бакур Нинуа. Матч состоится на нейтральном поле в Бачка-Тополе (Сербия). Георгий Круашвили входит в список арбитров ФИФА с 2010 года. Он впервые судил матчи Лиги Европы в сезоне 2019/20. Он также обслуживал матчи отборочных этапов Лиги наций и чемпионата мира ФИФА. Круашвили судил четыре матча на чемпионате Европы УЕФА среди юношей до 21 года, включая финал между Германией и Португалией (1:0). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
