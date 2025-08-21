https://sputnik-georgia.ru/20250821/ekonomist-turizm-stanovitsya-glavnym-drayverom-sotrudnichestva-rossii-i-gruzii-294632679.html

Экономист: Туризм становится главным драйвером сотрудничества России и Грузии

Свое мнение он высказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По его словам, одно из ключевых и наиболее перспективных направлений – туризм.Эксперт отмечает, что хотя туризм часто не воспринимается как классический экспорт или импорт, по сути это полноценный экспорт услуг. В первом полугодии 2025 года Грузию посетили полмиллиона граждан России – на 10% больше, чем годом ранее. Их расходы в стране составили около 280 млн долларов, что напрямую поддержало гостиницы, рестораны, магазины и сферу обслуживания.Россия, по словам эксперта, занимает первое место среди всех туристических потоков в Грузию не только по числу приезжающих, но и по объему оставленных денег. В этом смысле туризм становится весомым вкладом в экономический обмен двух стран и реальным источником доходов для грузинской экономики.При этом Холод подчеркивает, что у Грузии есть ограничения – как инфраструктурные, так и институциональные. Если поток туристов резко возрастет, не факт, что страна сможет его полностью "переварить". Тем не менее потенциал здесь колоссальный, особенно с учетом ограниченной доступности российских черноморских курортов."Многие страны делают туризм основой своей экономики. У Грузии есть все шансы превратить его в серьезный драйвер развития и ключевой элемент сотрудничества с Россией", – заключает эксперт.

