Эксперт: "У Грузии хорошие шансы укрепить экспорт и расширить сотрудничество с Россией"
16:37 21.08.2025 (обновлено: 16:42 21.08.2025)
© video: Sputnik
Российско-грузинские экономические отношения продолжают динамично развиваться, об этом говорят последние статистические данные, заявил экономический эксперт Леонид Холод в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Холод в интервью отметил, что товарооборот двух стран уже превысил $2,5 млрд, и хотя у Грузии наблюдается отрицательное сальдо, страна стремится увеличить поставки своей продукции в Россию.
Главными направлениями экспорта остаются вино, минеральные воды и сельхозпродукция, но перспективы открываются и в переработанной продукции — от консервов до соков. По словам эксперта, именно переход на товары с более высокой добавленной стоимостью позволит Грузии сократить дисбаланс и укрепить позиции на российском рынке.
Отдельное внимание Холод уделил логистике: сегодня основная нагрузка ложится на Верхний Ларс, который остается проблемным маршрутом для перевозок. Однако строительство новой дороги с современными тоннелями может существенно упростить торговлю и расширить ассортимент взаимных поставок.
Эксперт также подчеркнул значимость туризма: только в первом полугодии 2025 года Грузию посетили полмиллиона россиян, оставив в стране $280 млн. Туризм, по его мнению, можно рассматривать как полноценный экспорт услуг и одну из ключевых точек роста двусторонних отношений.
Наряду с этим, перспективными направлениями названы совместные производства, расширение присутствия российских брендов и развитие агропереработки. По словам Холода, именно такие проекты способны укрепить сотрудничество и сделать экономические связи между Россией и Грузией более устойчивыми и выгодными для обеих сторон.
