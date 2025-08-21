https://sputnik-georgia.ru/20250821/ekspert-u-gruzii-khoroshie-shansy-ukrepit-eksport-i-rasshirit-sotrudnichestvo-s-rossiey-294631610.html

Эксперт: "У Грузии хорошие шансы укрепить экспорт и расширить сотрудничество с Россией"

Эксперт: "У Грузии хорошие шансы укрепить экспорт и расширить сотрудничество с Россией"

Российско-грузинские экономические отношения продолжают динамично развиваться, об этом говорят последние статистические данные, заявил экономический эксперт...

Холод в интервью отметил, что товарооборот двух стран уже превысил $2,5 млрд, и хотя у Грузии наблюдается отрицательное сальдо, страна стремится увеличить поставки своей продукции в Россию.Главными направлениями экспорта остаются вино, минеральные воды и сельхозпродукция, но перспективы открываются и в переработанной продукции — от консервов до соков. По словам эксперта, именно переход на товары с более высокой добавленной стоимостью позволит Грузии сократить дисбаланс и укрепить позиции на российском рынке.Отдельное внимание Холод уделил логистике: сегодня основная нагрузка ложится на Верхний Ларс, который остается проблемным маршрутом для перевозок. Однако строительство новой дороги с современными тоннелями может существенно упростить торговлю и расширить ассортимент взаимных поставок.Эксперт также подчеркнул значимость туризма: только в первом полугодии 2025 года Грузию посетили полмиллиона россиян, оставив в стране $280 млн. Туризм, по его мнению, можно рассматривать как полноценный экспорт услуг и одну из ключевых точек роста двусторонних отношений.Наряду с этим, перспективными направлениями названы совместные производства, расширение присутствия российских брендов и развитие агропереработки. По словам Холода, именно такие проекты способны укрепить сотрудничество и сделать экономические связи между Россией и Грузией более устойчивыми и выгодными для обеих сторон.

