Фальшивые доллары в Аджарии: иностранец попался на сбыте поддельных банкнот

В результате следственных действий все поддельные купюры были изъяты, задержанному грозит от 7 до 10 лет тюрьмы 21.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии задержала иностранного гражданина по обвинению в сбыте крупной партии фальшивых денег, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, задержанный с целью получения незаконной материальной выгоды сбывал фальшивые купюры в АР Аджария. Всего речь идет о 74 поддельных банкнотах номиналом 100 долларов США на общую сумму 7,4 тысячи долларов. В результате следственных действий все поддельные купюры были изъяты. Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

