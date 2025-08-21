https://sputnik-georgia.ru/20250821/gruzinskaya-delegatsiya-v-brazilii-dialog-o-sotrudnichestve-i-perspektivakh-partnerstva-294627892.html

Грузинская делегация в Бразилии: диалог о сотрудничестве и перспективах партнерства

Грузинская делегация в Бразилии: диалог о сотрудничестве и перспективах партнерства

В Концепции национальной безопасности Грузии Бразилия названа одной из приоритетных стран для развития двусторонних отношений

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Развитие двусторонних межпарламентских отношений, а также политическое, экономическое и торговое сотрудничество между Грузией и Бразилией обсудили представители грузинской парламентской делегации на встрече с председателем Палаты депутатов Бразилии Хьюго Моттой. По информации пресс-службы грузинского законодательного органа, встреча состоялась в рамках официального визита парламентской делегации в Бразилию. Особое внимание стороны уделили вопросам углубления сотрудничества в сфере образования и обмена опытом. В завершение встречи члены парламентской делегации пригласили председателя Палаты депутатов Бразилии с ответным визитом в Грузию. Председатель парламента представил грузинскую делегацию депутатам бразильского парламента на пленарном заседании и отметил особое значение этого визита. Делегацию возглавляет председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. В ее состав входят председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи, руководитель группы дружбы Грузия-Бразилия Мариам Лашхи, председатель спорткомитета Виктор Саникидзе, а также посол Грузии в Бразилии Зураб Мчедлишвили. Ранее, в июле, в рамках форума в Дубровнике (Хорватия) состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой. Стороны обсудили дружественные отношения и перспективы сотрудничества между Грузией и Бразилией. Была подчеркнута важность сотрудничества Грузии со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и роль Бразилии в этом вопросе. Главы МИД двух стран отметили возможности обмена визитами на высоком уровне. В ходе беседы также обсуждался потенциал углубления сотрудничества в сфере экономики, туризма, культурно-гуманитарной сфере и межчеловеческих отношений. Грузия и БразилияГрузия и Бразилия установили дипломатические отношения в 1993 году. Страны развивают сотрудничество в сфере политики, экономики, сельского хозяйства, культуры, образования и спорта. До 2011 года Грузию покрывало посольство Бразилии, находящееся в Турции, однако в последнее время отношения настолько активизировались, что дипломатическая миссия Бразилии заработала в Тбилиси. Граждане Грузии могут посещать Бразилию без виз на 90 дней в течение 180-ти. В Концепции национальной безопасности Грузии Бразилия названа одной из приоритетных стран для развития двусторонних отношений. В документе подчеркивается, что Грузия стремится углубить политический диалог и экономическое сотрудничество с Бразилией, что откроет новые возможности для расширения торговых связей, привлечения инвестиций и усиления международной поддержки страны. Вместе с тем Бразилия рассматривается в числе ключевых партнеров наряду с Китаем, Японией, Южной Кореей, Израилем, государствами Персидского залива, Канадой, Индией, Австралией, а также странами Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

