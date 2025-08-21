Итоги ЕНЭ-2025 в Грузии: какой предмет стал "непроходным" для абитуриентов

https://sputnik-georgia.ru/20250821/itogi-ene-2025-v-gruzii-kakoy-predmet-stal-neprokhodnym-dlya-abiturientov-294634023.html

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок Грузии опубликовал статистику сдачи Единых национальных экзаменов 2025 года, согласно которой больше всего абитуриентов не смогли сдать физику - 27,3% . Для сдачи Единых национальных экзаменов в 2025 году зарегистрировались 39 тысяч абитуриентов. Это на 8 тысяч меньше, чем в прошлом году (47 тысяч). Лучше всего среди выборочных предметов абитуриенты сдали литературу. Барьер преодолели 98,87%. А средний балл составил 43 из 70. Наиболее успешно среди обязательных предметов абитуриенты сдали экзамен по грузинскому языку и литературе. Из 34 119 человек 97% смогли преодолеть проходной барьер. Средний балл составил 40,9 из 60. Максимальный балл взяли 127 человек. Русский язык как иностранный в этом году сдавали 1 163 абитуриента, 92,5% из них смогли преодолеть проходной барьер. Средний балл составил - 74,7 из 70. Для сравнения, французский сдавали 28 человек, а английский - 32,5 тысяч. Чтобы поступить в один из грузинских вузов, нужно сдать три экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык (выборочно) и один предмет по выбору, соответствующий профилю будущей специальности: литература, математика, история, география, химия, физика, биология,изобразительное искусство, гражданское образование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

