Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Доля России во внешнеторговом обороте за семь месяцев 2025 года составила 10,6% 21.08.2025

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2025 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,5 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за семь месяцев 2025 года составила 10,6%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 84,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 37,3 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, 32,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 20,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 6 тысяч тонн плодов.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли до 118 тысяч тонн пшеницы и меслин.Из России также завезли 476,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 409,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 45,5 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,4 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

