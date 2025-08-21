Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250821/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-294621271.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Доля России во внешнеторговом обороте за семь месяцев 2025 года составила 10,6% 21.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-21T09:01+0400
2025-08-21T10:39+0400
экономика
россия
грузия
сакстат
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/16/243361695_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_c8bc24376a2c6d387ed5dcfea5aab9c9.jpg
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2025 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,5 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за семь месяцев 2025 года составила 10,6%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 84,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 37,3 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, 32,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 20,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 6 тысяч тонн плодов.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли до 118 тысяч тонн пшеницы и меслин.Из России также завезли 476,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 409,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 45,5 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,4 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/16/243361695_100:0:1899:1349_1920x0_80_0_0_2563c98d8c2d8a44d68a044e8eaa3c83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, россия, грузия, сакстат
экономика, россия, грузия, сакстат

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 21.08.2025 (обновлено: 10:39 21.08.2025)
© photo: Sputnik / StringerГрузинское вино
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Доля России во внешнеторговом обороте за семь месяцев 2025 года составила 10,6%
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2025 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,5 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за семь месяцев 2025 года составила 10,6%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-июль 2025 года

Показатель

Объем

млн долларов

Рост

%

Экспорт

412,0

1,4

Импорт

1 087,5

6,5

Всего

1 499,5

5,0

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 84,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 37,3 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, 32,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 20,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 6 тысяч тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июль 2025 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Вино

89,6

-26,2

Спиртные напитки

78,3

-7,8

Минеральные воды

45,7

-4,5

Плоды

40,0

70,3

Лимонад

32,6

-6,0

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли до 118 тысяч тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 476,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 409,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 45,5 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,4 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июль 2025 года

Товары

Объем

млн долларов

Рост/Падение

%

Нефтепродукты

326,1

-1,6

Газ

132,8

26,8

Пшеница и меслин

39,2

21,4

Полуфабрикаты из углеродистой стали

26,8

4 657,8

Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры

26,2

776,7

В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0