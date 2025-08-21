Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
09:01 21.08.2025 (обновлено: 10:39 21.08.2025)
Доля России во внешнеторговом обороте за семь месяцев 2025 года составила 10,6%
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2025 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,5 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за семь месяцев 2025 года составила 10,6%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-июль 2025 года
Показатель
Объем
млн долларов
Рост
%
Экспорт
412,0
1,4
Импорт
1 087,5
6,5
Всего
1 499,5
5,0
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 84,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 37,3 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, 32,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 20,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 6 тысяч тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июль 2025 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Вино
89,6
-26,2
Спиртные напитки
78,3
-7,8
Минеральные воды
45,7
-4,5
Плоды
40,0
70,3
Лимонад
32,6
-6,0
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли до 118 тысяч тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 476,2 тысячи тонн природного и попутного газов, 409,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 45,5 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,4 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июль 2025 года
Товары
Объем
млн долларов
Рост/Падение
%
Нефтепродукты
326,1
-1,6
Газ
132,8
26,8
Пшеница и меслин
39,2
21,4
Полуфабрикаты из углеродистой стали
26,8
4 657,8
Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры
26,2
776,7
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.