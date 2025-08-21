https://sputnik-georgia.ru/20250821/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-21-avgusta-2025-294610705.html

Какой сегодня церковный праздник: 21 августа 2025



По православному церковному календарю 21 августа отмечают день памяти святых Мирона, Емилиана, Григория и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Критский чудотворецПо церковному календарю 21 августа поминают святителя Мирона, епископа Критского, чудотворца.В молодости будущий святой был семейным и занимался земледелием. Славился Мирон добротой – он помогал всем обращавшимся к нему за помощью. Как-то, застав на своем гумне воров, Мирон сам помог им поднять на плечи мешки с зерном.Воры, устыдившись великодушия святого, в последующем стали вести честную жизнь. Критяне, глубоко уважавшие Мирона, упросили его принять сан пресвитера в родном городе Равкия, а затем избрали епископом Крита.Мудро управляя паствой, святитель получил от Господа дар чудотворений. Во время наводнения реки Тритон епископ, остановив течение реки, перешел по ней, как по суше. Потом послал человека со своим жезлом к реке с повелением воде возобновить течение. Скончался святой в возрасте ста лет, примерно в 350 году.Епископ КизическийПо церковному календарю 21 августа поминают святителя Емилиана, епископа Кизического.Жил будущий епископ во время правления иконоборца Льва Армянина (813-820). Емилиана вместе с другими епископами вызвали к императору во дворец, который настойчиво потребовал от святителей отказаться от почитания Святых икон.Епископ Кизический первый заявил императору, что вопрос иконопочитания может обсуждаться и решаться лишь духовными лицами в церкви, а не в царском дворце. Исповедника сослали в 815-м. Он скончался в ссылке.Иконописец ПечерскийПо церковному календарю 21 августа поминают преподобного Григория Печерского, иконописца."Сказание о святых иконописцах" повествует, что Григорий написал много чудотворных икон. Он был сопостником святого Алипия Печерского.Святой Григорий в 9-й песни канона службы Собору Киево-Печерских преподобных, почивающих в Ближних пещерах, называется византийским. Предполагают, что он был в числе иконописцев, которые прибыли в Киев из Константинополя для украшения Великой церкви – обители Успения Пресвятой Богородицы.Григорий СинаитПо церковному календарю 21 августа поминают преподобного Григория Синаита.Родился будущий святой в богатой семье недалеко от города Смирны (Малая Азия) в 1268 году. В 22 года турки захватили его в плен и увезли в город Лаодикия.Предание повествует, что хозяева однажды разрешили пленникам-христианам посетить церковь, где исповедники, истосковавшиеся по службе, сами начали петь вместо хора. Пораженные красотой пения, члены местной общины, выкупив пленников, освободили их.Григорий, отправившись на Кипр, принял там постриг. Долгое время преподобный жил в монастыре на горе Синай, поэтому был назван Синаитом. Затем он посетил Иерусалим и монастыри Афона. Познакомившись с опытом и традициями монашества, он сам начал жить отшельником.Григорий за время своего уединения, молитв и трудов создал немало духовных произведений, ставших драгоценным наследием. Самое известное из них – "Добротолюбие" (наставления о безмолвии, внутренней жизни и соблюдении заповедей) .Он также написал несколько церковных песнопений-канонов. Умер преподобный в Македонии в им же основанном монастыре для тех, кто строго следовал духовным советам святого.ИмениныПо церковному календарю 21 августа именины отмечают Григорий, Герман, Емельян, Иосиф, Леонид, Моисей, Мирон, Николай, Никодим, Савва и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

