Крепость Рустави стала центром археологических раскопок – найдены уникальные артефакты

Цель экспедиции, в которой участвует до ста человек, – изучение руин дворца IX-XII веков н. э. 21.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Фрагменты глиняной посуды, датированной XI-XII столетиями, обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Руставской крепости, сообщили в местном Историческом музее. В июле 2025 года стартовала крупная археологическая экспедиция на территории Руставской крепости. Основная цель – изучение руин дворца IX-XII веков н. э. В экспедиции участвуют до 100 человек, в том числе студенты и волонтеры. По словам директора Руставского исторического музея, не исключено, что обнаруженные фрагменты относятся к более раннему периоду, как и сама крепость. "Выявлено не одно изделие из керамики, в том числе глазурованные чаши. Обнаруженные признаки позволяют предположить, что дворец датируется более ранним временем, чем это было известно", – сказала Нази Пачикашвили. Руставская крепость была построена вокруг Тбилиси для защиты города. За все время своего существования крепость трижды перестраивалась: в V-VIII вв., IX-XI вв., а также в XII-XIII вв. Это единственная крепость с фресками в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Фрагменты глиняной посуды, датированной XI-XII столетиями, обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Руставской крепости, сообщили в местном Историческом музее.
В июле 2025 года стартовала крупная археологическая экспедиция на территории Руставской крепости. Основная цель – изучение руин дворца IX-XII веков н. э. В экспедиции участвуют до 100 человек, в том числе студенты и волонтеры.
"Мы работаем в первой, второй, четвертой и пятой комнатах дворца. В основном во всех перечисленных комнатах археологический слой датируется XI-XIII веками", – рассказал археолог Мате Ахалая.
По словам директора Руставского исторического музея, не исключено, что обнаруженные фрагменты относятся к более раннему периоду, как и сама крепость.
"Выявлено не одно изделие из керамики, в том числе глазурованные чаши. Обнаруженные признаки позволяют предположить, что дворец датируется более ранним временем, чем это было известно", – сказала Нази Пачикашвили.
Окрестности Руставской крепости известны как одно из древнейших населенных мест в Картли, следы которого относятся к среднему бронзовому веку. В исторических источниках Рустави упоминается как городское поселение уже в IV веке до н. э., наряду с другими древними городами, такими как Мцхета, Уплисцихе и Урбниси.
Руставская крепость была построена вокруг Тбилиси для защиты города. За все время своего существования крепость трижды перестраивалась: в V-VIII вв., IX-XI вв., а также в XII-XIII вв. Это единственная крепость с фресками в Грузии.