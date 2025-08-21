https://sputnik-georgia.ru/20250821/krepost-rustavi-stala-tsentrom-arkheologicheskikh-raskopok--naydeny-unikalnye-artefakty-294596667.html

Крепость Рустави стала центром археологических раскопок – найдены уникальные артефакты

Крепость Рустави стала центром археологических раскопок – найдены уникальные артефакты

Цель экспедиции, в которой участвует до ста человек, – изучение руин дворца IX-XII веков н. э. 21.08.2025

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Фрагменты глиняной посуды, датированной XI-XII столетиями, обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Руставской крепости, сообщили в местном Историческом музее. В июле 2025 года стартовала крупная археологическая экспедиция на территории Руставской крепости. Основная цель – изучение руин дворца IX-XII веков н. э. В экспедиции участвуют до 100 человек, в том числе студенты и волонтеры. По словам директора Руставского исторического музея, не исключено, что обнаруженные фрагменты относятся к более раннему периоду, как и сама крепость. "Выявлено не одно изделие из керамики, в том числе глазурованные чаши. Обнаруженные признаки позволяют предположить, что дворец датируется более ранним временем, чем это было известно", – сказала Нази Пачикашвили. Руставская крепость была построена вокруг Тбилиси для защиты города. За все время своего существования крепость трижды перестраивалась: в V-VIII вв., IX-XI вв., а также в XII-XIII вв. Это единственная крепость с фресками в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

