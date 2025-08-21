https://sputnik-georgia.ru/20250821/kurs-lari-na-chetverg--27000-gel1-294623906.html
Курс лари на четверг – 2,7000 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,7000 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару 21.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-21T09:48+0400
2025-08-21T09:48+0400
2025-08-21T09:48+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
курс доллара
колебание курса лари
лари
лари
доллар
доллары
рубль
российский рубль
евро
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/04/282935730_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d3c6036dd5ab215a2cf60afa46343f34.jpg
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 августа в размере 2,7000 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/04/282935730_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_82309a401b1528f95ff929ac467fee6b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, лари, лари, доллар, доллары, рубль, российский рубль, евро
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, лари, лари, доллар, доллары, рубль, российский рубль, евро
Курс лари на четверг – 2,7000 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 августа в размере 2,7000 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару.