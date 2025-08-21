Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250821/kurs-lari-na-chetverg--27000-gel1-294623906.html
Курс лари на четверг – 2,7000 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,7000 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару 21.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-21T09:48+0400
2025-08-21T09:48+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
курс доллара
колебание курса лари
лари
лари
доллар
доллары
рубль
российский рубль
евро
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/04/282935730_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d3c6036dd5ab215a2cf60afa46343f34.jpg
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 августа в размере 2,7000 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/04/282935730_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_82309a401b1528f95ff929ac467fee6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, лари, лари, доллар, доллары, рубль, российский рубль, евро
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, лари, лари, доллар, доллары, рубль, российский рубль, евро

Курс лари на четверг – 2,7000 GEL/$1

09:48 21.08.2025
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 августа в размере 2,7000 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 21 августа
Кросс-курс основных валют на 21 августа - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2025
Кросс-курс основных валют на 21 августа
© Sputnik
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0