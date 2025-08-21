https://sputnik-georgia.ru/20250821/kurs-lari-na-chetverg--27000-gel1-294623906.html

Курс лари на четверг – 2,7000 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,7000 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару 21.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 августа в размере 2,7000 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0019 лари по отношению к доллару.

