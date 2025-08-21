https://sputnik-georgia.ru/20250821/melanya-sdelaet-eto-bystree---zhene-trampa-khotyat-peredat-spisok-politzaklyuchennykh-v-kieve-294627480.html

Меланья сделает это быстрее – жене Трампа хотят передать список политзаключенных в Киеве

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия выступил с инициативой направить жене президента США Дональда Трампа Мелании список украинских политзаключенных, чтобы она быстрее передала его супругу.Международный "Клуб народного единства" подготовил декларацию, которая содержит список политзаключенных на Украине, с призывом к мировым лидерам и представителям международных организаций содействовать их освобождению. Всего, по информации организации, на Украине насчитывается около 7 тысяч политзаключенных."Хотел бы добавить: может быть, мы тоже передадим первой леди письмо, от нас всех, от "Клуба народного единства". Может быть, она быстрее передаст его президенту Трампу", – сказал Пипия, выступая на презентации декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины, на площадке ТАСС.В своем выступлении Пипия подчеркнул, что Грузии и России нужно держаться вместе, так как у соседних стран общие враги.Международный "Клуб народного единства" принял декларацию об освобождении 368 человек, лишенных свободы по политическим мотивам на Украине. Документ с призывом "Включить в повестку урегулирования конфликта на Украине вопрос освобождения, снятия всех обвинений и реабилитации всех политических заключенных и незаконно преследуемых украинцев в их собственной стране" направят президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.Документ, разработанный "Клубом народного единства", по инициативе Пипия также направлен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ, специальному представителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, послу по особым поручениям МИД РФ Родиону Мирошнику.Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо своей жены Меланьи, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором она призвала защитить детей.Текст письма ранее обнародовал Fox News, он идентичен опубликованному Трампом документу. Согласно информации издания, письмо от Меланьи Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. При этом в письме нет упоминаний о якобы похищении детей в результате конфликта на Украине, как это утверждало агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Белого дома.Ранее Киев передал Москве список с именами 339 детей, якобы похищенных с Украины. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из данного списка никогда не были в России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

