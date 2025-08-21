https://sputnik-georgia.ru/20250821/okonchatelnyy-spisok-partiy-na-mestnykh-vyborakh-gruzii-v-2025-godu-294616151.html

Окончательный список партий на местных выборах Грузии в 2025 году

Sputnik Грузия

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации трем политическим силам: "Демократический альянс", "Третий путь" и "Партия единства и развития Грузии". В результате, вместо изначально заявленных 17-ти, допущены были 14 партий на выборы в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.Правящая партия "Грузинская мечта" застолбила за собой номер "41" и является лидером в политической гонке. Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", отказавшаяся участвовать в выборах, потеряла свой эталонный номер "5".Из главных оппозиционных партий можно выделить партии "Сильная Грузия – Лело" под номером "9" и "Гахария – За Грузию" под номером "25".

