Определились соперники сборной Грузии по баскетболу в отборе на чемпионат мира

21.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет в отборочном этапе чемпионата мира 2027 года в группе А с командами Испании, Украины и Дании. Чемпионат мира 2027 года пройдет в Катаре. Расписание матчей грузинской команды: Первый этапТридцать две команды будут разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Внутри групп все команды сыграют друг с другом дважды – дома и на выезде. Три лучшие команды группы выйдут в следующий этап. Второй этап На втором этапе команды будут разделены на четыре новые группы. Будут учитываться результаты, показанные на первом этапе – это означает, что каждый матч будет решающим. Три лучшие команды из каждой группы сыграют на чемпионате мира. Сборная Грузии дебютировала на чемпионате мира в 2023 году. Тогда команда под руководством Илиаса Зуроса прошла первый групповой этап и вошла в число 16 лучших команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет в отборочном этапе чемпионата мира 2027 года в группе А с командами Испании, Украины и Дании.
Чемпионат мира 2027 года пройдет в Катаре.
Расписание матчей грузинской команды:
27 ноября 2025 года: Грузия – Украина
30 ноября: Испания – Грузия
27 февраля 2026 года: Дания – Грузия
Тридцать две команды будут разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Внутри групп все команды сыграют друг с другом дважды – дома и на выезде. Три лучшие команды группы выйдут в следующий этап.
На втором этапе команды будут разделены на четыре новые группы. Будут учитываться результаты, показанные на первом этапе – это означает, что каждый матч будет решающим. Три лучшие команды из каждой группы сыграют на чемпионате мира.
Сборная Грузии дебютировала на чемпионате мира в 2023 году. Тогда команда под руководством Илиаса Зуроса прошла первый групповой этап и вошла в число 16 лучших команд.