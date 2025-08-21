https://sputnik-georgia.ru/20250821/otkrovennaya-lozh--institut-makkeyna-podvergsya-kritike-v-gruzii-294631054.html

"Откровенная ложь" – Институт Маккейна подвергся критике в Грузии

"Откровенная ложь" – Институт Маккейна подвергся критике в Грузии

Sputnik Грузия

В грантовый проект института включено дело основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, приговоренной к двум годам лишения... 21.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-21T17:54+0400

2025-08-21T17:54+0400

2025-08-21T17:54+0400

новости

грузия

политика

ника гварамия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/07/284765740_0:213:2048:1366_1920x0_80_0_0_2583d5a389e8f8d75267cccd939e2410.jpg

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Институт Маккейна занимается очернением имиджа Грузии, распространяя откровенную ложь и обвиняя страну в нарушениях прав человека, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Институт Маккейна получил грант в размере 500 тысяч долларов от нью-йоркской корпорации Carnegie для усиления своей деятельности в защиту политзаключенных и заложников. В грантовый проект, в том числе, включено резонансное дело основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, приговоренной к двум годам лишения свободы. По его словам, таким образом ее приравнивают к другим лицам за рубежом и выставляют Грузию страной, обвиняемой якобы в нарушениях прав человека. "Это откровенная ложь! В Институте Маккейна, похоже, считают, что в мире не существует СМИ, нет информации и архивов, что люди не видят публично совершенные преступления, и своими сообщениями они очерняют Грузию", – добавил депутат. Матикашвили также прокомментировал часть заявления Института Маккейна о том, что он сыграл ключевую роль в освобождении грузинского журналиста и владельца медиа, ныне оппозиционного политика Ники Гварамия. Среди недостоверной информации фигурирует утверждение, что Гварамия был задержан якобы за свои репортажи. В Институте Маккейна отметили, что благодаря работе с медиа, политическому взаимодействию и координации с юридическими командами им удалось способствовать помилованию и освобождению Гварамия после семи месяцев адвокационной работы. По словам Матикашвили, это ещё раз подтверждает, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, подписавшая указ о помиловании Гварамия, сразу после окончания своего срока вошла в состав глобальной негативной силы Института Маккейна. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Институт Маккейна прямым проявлением Deep State ("глубинного государства"). В правящей партии Грузии Deep State также называют "глобальной партией войны". Под этим понятием власти страны подразумевают силы за рубежом, которые имеют влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе такое утверждение рассматривается как теория заговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия