"Откровенная ложь" – Институт Маккейна подвергся критике в Грузии
"Откровенная ложь" – Институт Маккейна подвергся критике в Грузии
21.08.2025
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Институт Маккейна занимается очернением имиджа Грузии, распространяя откровенную ложь и обвиняя страну в нарушениях прав человека, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.
Институт Маккейна получил грант в размере 500 тысяч долларов от нью-йоркской корпорации Carnegie для усиления своей деятельности в защиту политзаключенных и заложников. В грантовый проект, в том числе, включено резонансное дело основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, приговоренной к двум годам лишения свободы.
"В Институте Маккейна думают, что смогут легко обмануть весь мир, если, наряду с политзаключенными, в других странах назовут и Мзию Амаглобели, которая была привлечена к ответственности за прямое преступление", – отметил Матикашвили.
По его словам, таким образом ее приравнивают к другим лицам за рубежом и выставляют Грузию страной, обвиняемой якобы в нарушениях прав человека.
"Это откровенная ложь! В Институте Маккейна, похоже, считают, что в мире не существует СМИ, нет информации и архивов, что люди не видят публично совершенные преступления, и своими сообщениями они очерняют Грузию", – добавил депутат.
Матикашвили также прокомментировал часть заявления Института Маккейна о том, что он сыграл ключевую роль в освобождении грузинского журналиста и владельца медиа, ныне оппозиционного политика Ники Гварамия. Среди недостоверной информации фигурирует утверждение, что Гварамия был задержан якобы за свои репортажи.
"Они пребывают в полном абсурде: институт открыто распространяет ложь, которая не выдерживает никакой критики", – подчеркнул Матикашвили.
В Институте Маккейна отметили, что благодаря работе с медиа, политическому взаимодействию и координации с юридическими командами им удалось способствовать помилованию и освобождению Гварамия после семи месяцев адвокационной работы.
По словам Матикашвили, это ещё раз подтверждает, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, подписавшая указ о помиловании Гварамия, сразу после окончания своего срока вошла в состав глобальной негативной силы Института Маккейна.
"Это подтверждает, что Саломе Зурабишвили была агентом "глубинного государства" и выполняла задания Института Маккейна", – заявил Матикашвили. По его мнению, всё это свидетельствует о том, что "глубинное государство" продолжает оказывать давление на Грузию и использовать страну и её общество в собственных интересах, открыто распространяя ложь.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Институт Маккейна прямым проявлением Deep State ("глубинного государства"). В правящей партии Грузии Deep State также называют "глобальной партией войны".
Под этим понятием власти страны подразумевают силы за рубежом, которые имеют влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе такое утверждение рассматривается как теория заговора.