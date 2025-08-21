https://sputnik-georgia.ru/20250821/plany-po-destabilizatsii-v-gruzii--gruzinskaya-mechta-o-dokumente-zapadnogo-npo-294632260.html

Планы по дестабилизации в Грузии – "Грузинская мечта" о документе западного НПО

Планы по дестабилизации в Грузии – "Грузинская мечта" о документе западного НПО

Попытки реализации таких идей и всяческих таких желаний будут пресечены на корню, отметил представитель "Грузинской мечты" 21.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. "Глубинное государство" использует предстоящие выборы и требования Еврокомиссии для дестабилизации в Грузии, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта" Давид Матикашвили в ответ на план Международного республиканского института США. По информации телеканала "Рустави 2", директор грузинских программ Международного республиканского института США Джон Дипиро разработал план о развитии протеста, если власти не выполнят требования Еврокомиссии: провести 13 сентября акцию протеста, а после – запланировать визит оппозиционных лидеров и гражданских активистов в США. Между тем в "Едином национальном движении" существование плана отрицают. "Альтернативы протестам не существует. Грузинскому народу не нужно ничье планирование, грузинский народ и сам много раз отправлял в отставку жестокие и коррумпированные режимы, и так будет и в этом случае, без чьих-либо инструкций и участия", – заявил член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили. Тем временем в партии открыто говорят о революции. Однако в правящей партии в такие громкие заявления оппозиции не верят и готовы пресекать подобные революционные планы. "И команда "Грузинской мечты", и грузинское общество занимают твердую позицию, и мы никому не дадим возможности устроить беспорядок в нашей стране или попытаться устроить "майдан". Попытки реализации таких идей и всяческих таких желаний будут пресечены на корню", – отметил лидер "Грузинской мечты" Арчил Гордуладзе. Оппозиция в ГрузииВедущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

