Планы по дестабилизации в Грузии – "Грузинская мечта" о документе западного НПО
Попытки реализации таких идей и всяческих таких желаний будут пресечены на корню, отметил представитель "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. "Глубинное государство" использует предстоящие выборы и требования Еврокомиссии для дестабилизации в Грузии, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта" Давид Матикашвили в ответ на план Международного республиканского института США. По информации телеканала "Рустави 2", директор грузинских программ Международного республиканского института США Джон Дипиро разработал план о развитии протеста, если власти не выполнят требования Еврокомиссии: провести 13 сентября акцию протеста, а после – запланировать визит оппозиционных лидеров и гражданских активистов в США. Между тем в "Едином национальном движении" существование плана отрицают. "Альтернативы протестам не существует. Грузинскому народу не нужно ничье планирование, грузинский народ и сам много раз отправлял в отставку жестокие и коррумпированные режимы, и так будет и в этом случае, без чьих-либо инструкций и участия", – заявил член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили. Тем временем в партии открыто говорят о революции. Однако в правящей партии в такие громкие заявления оппозиции не верят и готовы пресекать подобные революционные планы. "И команда "Грузинской мечты", и грузинское общество занимают твердую позицию, и мы никому не дадим возможности устроить беспорядок в нашей стране или попытаться устроить "майдан". Попытки реализации таких идей и всяческих таких желаний будут пресечены на корню", – отметил лидер "Грузинской мечты" Арчил Гордуладзе. Оппозиция в ГрузииВедущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.
18:55 21.08.2025 (обновлено: 19:00 21.08.2025)
Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
Акция Грузинской мечты в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021 - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2025
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Попытки реализации таких идей и всяческих таких желаний будут пресечены на корню, отметил представитель "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. "Глубинное государство" использует предстоящие выборы и требования Еврокомиссии для дестабилизации в Грузии, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта" Давид Матикашвили в ответ на план Международного республиканского института США.
По информации телеканала "Рустави 2", директор грузинских программ Международного республиканского института США Джон Дипиро разработал план о развитии протеста, если власти не выполнят требования Еврокомиссии: провести 13 сентября акцию протеста, а после – запланировать визит оппозиционных лидеров и гражданских активистов в США.

"В этом плане, который прозвучал, подразумевается участие радикалов, действующих в Грузии конкретных т.н. партий и псевдогражданских активистов в организации таких процессов, которые накалят температуру в Грузии, выведут население на улицу, и их активными действиями окажут давление на власти и, в целом, на население Грузии", – заявил Матикашвили.

Между тем в "Едином национальном движении" существование плана отрицают.
"Альтернативы протестам не существует. Грузинскому народу не нужно ничье планирование, грузинский народ и сам много раз отправлял в отставку жестокие и коррумпированные режимы, и так будет и в этом случае, без чьих-либо инструкций и участия", – заявил член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили.
Тем временем в партии открыто говорят о революции.

"Если политик отказывается участвовать в "выборах" нелегитимной власти, то второй путь – мирное свержение, мирная революция", – написал другой лидер партии Леван Хабеишвили.

Однако в правящей партии в такие громкие заявления оппозиции не верят и готовы пресекать подобные революционные планы.
"И команда "Грузинской мечты", и грузинское общество занимают твердую позицию, и мы никому не дадим возможности устроить беспорядок в нашей стране или попытаться устроить "майдан". Попытки реализации таких идей и всяческих таких желаний будут пресечены на корню", – отметил лидер "Грузинской мечты" Арчил Гордуладзе.

Оппозиция в Грузии

Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря.
Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть.
В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения.
В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state).
В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.
