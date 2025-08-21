https://sputnik-georgia.ru/20250821/pokhischenie-cheloveka-v-kvemo-kartli--politsiya-zaderzhala-trekh-chelovek-294626571.html

Похищение человека в Квемо-Картли – полиция задержала трех человек

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы по предъявленному обвинению по статьям "Насилие" и "Незаконное лишение свободы" 21.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Трое жителей Марнеульского района (регион Квемо-Картли) задержаны за групповое насилие и незаконное лишение свободы, сообщили в пресс-службе МВД. Двум задержанным – по 23 года, третьему – 31 год. Им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы. По данным следствия, на почве финансового конфликта в одном из сел Марнеульского района задержанные избили жертву, силой посадили в багажник автомобиля и вывезли к реке. Пострадавший сумел самостоятельно выбраться и убежать от похитителей. Подозреваемые вскоре были задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям "Насилие" и "Незаконное лишение свободы". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

