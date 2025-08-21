https://sputnik-georgia.ru/20250821/prezident-kyrgyzstana-nazval-sanktsii-britanii-vmeshatelstvom-vo-vnutrennie-dela-strany-294630664.html
Президент Кыргызстана назвал санкции Британии вмешательством во внутренние дела страны
Президент Кыргызстана назвал санкции Британии вмешательством во внутренние дела страны
Sputnik Грузия
Великобритания приняла решение ввести санкции против "Капитал Банк Центральной Азии" Кыргызстана и ряда компаний 21.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-21T14:50+0400
2025-08-21T14:50+0400
2025-08-21T15:02+0400
в мире
политика
новости
кыргызстан
великобритания
садыр жапаров
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/15/294630487_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7163a3275a3f774ed7a1c19c37a1693b.jpg
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Санкции Великобритании против Кыргызстана можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны, заявил президент республики Садыр Жапаров.Накануне британское финансовое ведомство сообщило, что Великобритания приняла решение ввести санкции против "Капитал Банк Центральной Азии" Кыргызстана и ряда компаний – Tengricoin, Grinex и Old Vector.Как пояснили в британском МИД, новые рестрикции направлены против связанных с Кыргызстаном криптовалютных сетей, которые якобы использует Россия.Жапаров в ответ на эти решения подчеркнул, что Кыргызстан самостоятельно развивает свою экономику. А такие шаги, как санкции, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства, добавил он.Президент подчеркнул, что Кыргызстан готов и далее соблюдать международные обязательства.Жапаров пояснил, что в РФ около миллиона мигрантов из Кыргызстана, которые постоянно переводят домой деньги. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним, пояснил президент.Он уточнил, что в настоящее время в Кыргызстане работает 21 банк."Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублем", – сказал кыргызский лидер.При этом Жапаров подчеркнул, что все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в госбюджет.По его словам, великие державы не хотят, чтобы другие страны быстро развивались, они предпочитают, чтобы "все смотрели на них и зависели от них"."Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу (президент США – Sputnik) и Киру Стармеру (премьер-министр Великобритании – Sputnik). Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", – подчеркнул Жапаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кыргызстан
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/15/294630487_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_66c932bde588c088023494725758ab9b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, новости, кыргызстан, великобритания, садыр жапаров, дональд трамп
в мире, политика, новости, кыргызстан, великобритания, садыр жапаров, дональд трамп
Президент Кыргызстана назвал санкции Британии вмешательством во внутренние дела страны
14:50 21.08.2025 (обновлено: 15:02 21.08.2025)
Великобритания приняла решение ввести санкции против "Капитал Банк Центральной Азии" Кыргызстана и ряда компаний
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Санкции Великобритании против Кыргызстана можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны, заявил президент республики Садыр Жапаров.
Накануне британское финансовое ведомство сообщило, что Великобритания приняла решение ввести санкции против "Капитал Банк Центральной Азии" Кыргызстана и ряда компаний – Tengricoin, Grinex и Old Vector.
Как пояснили в британском МИД, новые рестрикции направлены против связанных с Кыргызстаном криптовалютных сетей, которые якобы использует Россия.
Жапаров в ответ на эти решения подчеркнул, что Кыргызстан самостоятельно развивает свою экономику. А такие шаги, как санкции, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства, добавил он.
Президент подчеркнул, что Кыргызстан готов и далее соблюдать международные обязательства.
"Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться", – заявил он в интервью госагентству "Кабар".
Жапаров пояснил, что в РФ около миллиона мигрантов из Кыргызстана, которые постоянно переводят домой деньги. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним, пояснил президент.
Он уточнил, что в настоящее время в Кыргызстане работает 21 банк.
"Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублем", – сказал кыргызский лидер.
При этом Жапаров подчеркнул, что все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в госбюджет.
"Теперь выходит, что как Америка вводила санкции против "Керемет Банка", так и Англия накладывает санкции на "Капитал Банк". И снова никаких фактов… Поэтому у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7%, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление", – сказал глава государства.
По его словам, великие державы не хотят, чтобы другие страны быстро развивались, они предпочитают, чтобы "все смотрели на них и зависели от них".
"Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу (президент США – Sputnik) и Киру Стармеру (премьер-министр Великобритании – Sputnik). Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", – подчеркнул Жапаров.