Президент Кыргызстана назвал санкции Британии вмешательством во внутренние дела страны

Президент Кыргызстана назвал санкции Британии вмешательством во внутренние дела страны

Великобритания приняла решение ввести санкции против "Капитал Банк Центральной Азии" Кыргызстана и ряда компаний 21.08.2025

2025-08-21T14:50+0400

2025-08-21T14:50+0400

2025-08-21T15:02+0400

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Санкции Великобритании против Кыргызстана можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны, заявил президент республики Садыр Жапаров.Накануне британское финансовое ведомство сообщило, что Великобритания приняла решение ввести санкции против "Капитал Банк Центральной Азии" Кыргызстана и ряда компаний – Tengricoin, Grinex и Old Vector.Как пояснили в британском МИД, новые рестрикции направлены против связанных с Кыргызстаном криптовалютных сетей, которые якобы использует Россия.Жапаров в ответ на эти решения подчеркнул, что Кыргызстан самостоятельно развивает свою экономику. А такие шаги, как санкции, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства, добавил он.Президент подчеркнул, что Кыргызстан готов и далее соблюдать международные обязательства.Жапаров пояснил, что в РФ около миллиона мигрантов из Кыргызстана, которые постоянно переводят домой деньги. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним, пояснил президент.Он уточнил, что в настоящее время в Кыргызстане работает 21 банк."Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублем", – сказал кыргызский лидер.При этом Жапаров подчеркнул, что все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в госбюджет.По его словам, великие державы не хотят, чтобы другие страны быстро развивались, они предпочитают, чтобы "все смотрели на них и зависели от них"."Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу (президент США – Sputnik) и Киру Стармеру (премьер-министр Великобритании – Sputnik). Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", – подчеркнул Жапаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

