Скончался грузинский музыкант Мамука Чарквиани

21.08.2025

2025-08-21T10:34+0400

2025-08-21T10:34+0400

2025-08-21T11:10+0400

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинский музыкант, сын известного поэта Джансуга Чарквиани Мамука Чарквиани скончался в возрасте 69 лет после продолжительной болезни, сообщила его сестра, политик Тако Чарквиани. Чарквиани исполнял собственные песни, в основном на стихи отца, Джансуга Чарквиани. Он выпустил несколько альбомов и получил множество наград. Чарквиани был награжден "Золотым диском" за песни "Ты больше не моя", "Весна", "Апрель", "Время матери". В 2014 году перед зданием Тбилисской государственной филармонии была открыта именная звезда Мамуки Чарквиани. В 2023 году он был удостоен звания Почетного гражданина Тбилиси за значительный вклад в развитие музыкальной индустрии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

