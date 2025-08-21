https://sputnik-georgia.ru/20250821/skonchalsya-gruzinskiy-muzykant-mamuka-charkviani-294626123.html
Скончался грузинский музыкант Мамука Чарквиани
Скончался грузинский музыкант Мамука Чарквиани
В 2014 году перед зданием Тбилисской государственной филармонии была открыта именная звезда Мамуки Чарквиани 21.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинский музыкант, сын известного поэта Джансуга Чарквиани Мамука Чарквиани скончался в возрасте 69 лет после продолжительной болезни, сообщила его сестра, политик Тако Чарквиани. Чарквиани исполнял собственные песни, в основном на стихи отца, Джансуга Чарквиани. Он выпустил несколько альбомов и получил множество наград. Чарквиани был награжден "Золотым диском" за песни "Ты больше не моя", "Весна", "Апрель", "Время матери". В 2014 году перед зданием Тбилисской государственной филармонии была открыта именная звезда Мамуки Чарквиани. В 2023 году он был удостоен звания Почетного гражданина Тбилиси за значительный вклад в развитие музыкальной индустрии.
Скончался грузинский музыкант Мамука Чарквиани
10:34 21.08.2025 (обновлено: 11:10 21.08.2025)
В 2014 году перед зданием Тбилисской государственной филармонии была открыта именная звезда Мамуки Чарквиани
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинский музыкант, сын известного поэта Джансуга Чарквиани Мамука Чарквиани скончался в возрасте 69 лет после продолжительной болезни, сообщила его сестра, политик Тако Чарквиани.
Чарквиани исполнял собственные песни, в основном на стихи отца, Джансуга Чарквиани. Он выпустил несколько альбомов и получил множество наград. Чарквиани был награжден "Золотым диском" за песни "Ты больше не моя", "Весна", "Апрель", "Время матери".
В 2014 году перед зданием Тбилисской государственной филармонии была открыта именная звезда Мамуки Чарквиани.
В 2023 году он был удостоен звания Почетного гражданина Тбилиси за значительный вклад в развитие музыкальной индустрии.