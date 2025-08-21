https://sputnik-georgia.ru/20250821/vybory-mera-tbilisi-2025-opredeleny-mesta-dlya-razmescheniya-plakatov-294633704.html

Выборы мэра Тбилиси 2025: определены места для размещения плакатов

Выборы мэра Тбилиси 2025: определены места для размещения плакатов

21.08.2025

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. ЦИК Грузии определил 792 локации в Тбилиси для размещения агитационных материалов в столице перед выборами мэра Тбилиси и депутатов столичного совещательного органа – сакребуло. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Кроме определенных мест, клеить плакаты можно на заборах строек. Между тем в Тбилиси запрещено размещать плакаты на территориях кладбищ, в храмах, мечети, синагоге, исторической части города, а также в районах Вере и Чугурети. Кроме того, клеить плакаты запрещено на всей территории от площади Свободы до Филармонии, от памятника Грибоедову до подъема Бараташвили и на территории до храма Метехи, а также на набережной от "Редиссона" до Дома юстиции. ЦИК Грузии также запретил клеить плакаты на дорожных знаках, светофорах, фонарях, остановках общественного транспорта и деревьях. Выборы в Тбилиси В Тбилиси 4 октября будут выбирать мэра столицы и депутатов сакребуло. Число избирателей в столице Грузии по предварительным данным составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – самый большой по численности муниципальный совещательный орган в стране. Он состоит из 50 депутатов, из которых 25 депутатов проходят по партийным спискам партий, набравших более 4% голосов жителей города, и 25 – избираются большинством голосов в своих мажоритарных округах. Депутатом сакребуло может быть гражданин Грузии от 21 года, проживший в стране не менее полугода. В Тбилиси принять участие в голосовании могут только граждане Грузии старше 18 лет, которые зарегистрированы в Тбилиси или фактически проживают в этом городе. Окончательный список партий, участвующих в выборах в Тбилиси, и кандидатов на пост мэра столицы станет известен 6 сентября. В целом для участия в Грузии в выборах в органы местной власти зарегистрировались 14 партий. Для участия в выборах в сакребуло Тбилиси они должны представить партийные списки, в которых будет от 50 до 100 кандидатов в депутаты. Что касается выборов мэра Тбилиси, то на данный момент известно о трех кандидатах на этот пост. Баллотироваться от правящей партии "Грузинская мечта" на пост главы столицы будет действующий мэр Каха Каладзе, от партии "Консерваторы за Грузию" – Зураб Махарадзе, а от партий "Сильная Грузия – Лело" и "За Грузию" – Ираклий Купрадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

