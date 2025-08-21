https://sputnik-georgia.ru/20250821/vybory-v-gruzii-2025-vse-o-nablyudatelyakh-i-ikh-pravakh-294628584.html
Выборы в Грузии 2025: все о наблюдателях и их правах
Выборы в Грузии 2025: все о наблюдателях и их правах
21.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за ходом выборов в органы местного самоуправления завершится 29 сентября , а международных – 30 сентября, говорится в материалах Центральной избирательной комиссии. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Местные организации, изъявившие желание участвовать в наблюдении непосредственно за ходом голосования и подсчетом голосов, должны успеть подать заявку до 24 сентября в Центральную избирательную комиссию.
2025
Выборы в Грузии 2025: все о наблюдателях и их правах
Срок подачи заявок на аккредитацию для наблюдения за выборами установлен до 24 сентября для местных организаций и до 27 сентября – для международных
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за ходом выборов в органы местного самоуправления завершится 29 сентября , а международных – 30 сентября, говорится в материалах Центральной избирательной комиссии.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа.
Местные организации, изъявившие желание участвовать в наблюдении непосредственно за ходом голосования и подсчетом голосов, должны успеть подать заявку до 24 сентября в Центральную избирательную комиссию.
В заявке должны быть указаны избирательные округа, где будет проходить наблюдение. ЦИК примет решение о регистрации в течении пяти дней.
Для регистрации организация должна представить выписку из реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц. Выписка должна быть выдана в течение последних 10 дней до подачи заявления в избирательную комиссию, и в ней должны указываться лицо/лица, уполномоченные на руководство/представительство организации.
Также организации должны представить поименный список всех своих наблюдателей.
Международные организации должны будут подать заявку для регистрации до 27 сентября. Дополнительных документов им не требуется. Однако 2 октября международная организация должна представить секретарю ЦИК информацию о наблюдателях и фотокопии их паспортов.
Кто такие местные наблюдатели
Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее одного года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и которое в целях наблюдения за выборами зарегистрировано в ЦИК или в соответствующей окружной избирательной комиссии.
Одна организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя.
Местным наблюдателем местной наблюдательной организации может быть гражданин Грузии с 18-летнего возраста.
Кто не имеет право в Грузии наблюдать за выборами
Быть наблюдателями запрещено государственным политическим должностным лицам, членам представительного органа муниципалитета – сакребуло, мэрам муниципалитетов и их заместителям, судьям, должностным лицам прокуратуры, МВД, кандидатам в избирательные субъекты, избирательным субъектам и их представителям, членам избирательных комиссий.
Также быть наблюдателями на выборах запрещено сотрудникам МИД Грузии, Минобороны Грузии, Генеральной инспекции Минюста Грузии, специальной пенитенциарной службы и службы госбезопасности Грузии
Запрет на наблюдение за выборами распространяется также на наблюдателя от другой наблюдательной организации, представителя других средств печати и массовой информации.
Также местным наблюдателем не может быть лицо, которое после назначения каких-либо из двух последних проведенных общих выборов или двух последних проведенных промежуточных выборов являлось назначенным партией членом избирательной комиссии, избирательным субъектом или представителем избирательного субъекта.
Также отказ в регистрации получат лица, которые с начала года последних проведенных общих выборов или с начала года последних проведенных промежуточных выборов являлись жертвователем какой-либо из партий.
Кто такие международные наблюдатели
Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах:
уважение законодательства Грузии, ее суверенитета и международных норм прав человека;
воздержание от препятствования избирательному процессу;
политическая беспристрастность;
финансовая независимость от участников избирательного процесса и прозрачность источников финансирования;
соблюдение положений, провозглашенных декларацией о международных принципах наблюдения за выборами.
Одна организация вправе иметь на избирательном участке не более двух международных наблюдателей одновременно. Международных наблюдателей может сопровождать переводчик, который вместе с ними регистрируется в ЦИК.
На что имеет право наблюдатель
Наблюдатели после регистрации имеют право присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, находиться на территории избирательного участка в день голосования, беспрепятственно передвигаться по территории участка и наблюдать за всеми этапами голосования с любой точки.
Кроме того, они имеют право проверять избирательные урны до запечатывания и во время открытия, следить за регистрацией избирателей, выдачей бюллетеней и их заверением, а также наблюдать за подсчетом голосов, следить за составлением всех документов комиссий, в том числе итогового протокола, и даже иметь на руках их копии.
Они имеют право потребовать от избирателя показать число бюллетеней до голосования. Также следить за избирательной урной и самим процессом считывания или опускания бюллетеня в урну. Наблюдать за регистрацией жалоб и вносить их, а также требовать исправить нарушения, в случае их фиксирования.
Наблюдателям запрещено вмешиваться в функции и работу избирательной комиссии, оказывать влияние на выбор избирателей, агитировать за какую-либо партию, носить символику партий, находиться в здании без бейджа.
Наблюдателям запрещено обрабатывать данные списка избирателей, а также их копировать или передавать.