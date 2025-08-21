https://sputnik-georgia.ru/20250821/vybory-v-gruzii-2025-vse-o-nablyudatelyakh-i-ikh-pravakh-294628584.html

Выборы в Грузии 2025: все о наблюдателях и их правах

21.08.2025

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за ходом выборов в органы местного самоуправления завершится 29 сентября , а международных – 30 сентября, говорится в материалах Центральной избирательной комиссии. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. В заявке должны быть указаны избирательные округа, где будет проходить наблюдение. ЦИК примет решение о регистрации в течении пяти дней. Для регистрации организация должна представить выписку из реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц. Выписка должна быть выдана в течение последних 10 дней до подачи заявления в избирательную комиссию, и в ней должны указываться лицо/лица, уполномоченные на руководство/представительство организации. Также организации должны представить поименный список всех своих наблюдателей. Международные организации должны будут подать заявку для регистрации до 27 сентября. Дополнительных документов им не требуется. Однако 2 октября международная организация должна представить секретарю ЦИК информацию о наблюдателях и фотокопии их паспортов. Кто такие местные наблюдатели Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее одного года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и которое в целях наблюдения за выборами зарегистрировано в ЦИК или в соответствующей окружной избирательной комиссии. Одна организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя. Местным наблюдателем местной наблюдательной организации может быть гражданин Грузии с 18-летнего возраста. Кто не имеет право в Грузии наблюдать за выборами Быть наблюдателями запрещено государственным политическим должностным лицам, членам представительного органа муниципалитета – сакребуло, мэрам муниципалитетов и их заместителям, судьям, должностным лицам прокуратуры, МВД, кандидатам в избирательные субъекты, избирательным субъектам и их представителям, членам избирательных комиссий. Также быть наблюдателями на выборах запрещено сотрудникам МИД Грузии, Минобороны Грузии, Генеральной инспекции Минюста Грузии, специальной пенитенциарной службы и службы госбезопасности Грузии Также местным наблюдателем не может быть лицо, которое после назначения каких-либо из двух последних проведенных общих выборов или двух последних проведенных промежуточных выборов являлось назначенным партией членом избирательной комиссии, избирательным субъектом или представителем избирательного субъекта. Также отказ в регистрации получат лица, которые с начала года последних проведенных общих выборов или с начала года последних проведенных промежуточных выборов являлись жертвователем какой-либо из партий. Кто такие международные наблюдатели Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах: На что имеет право наблюдатель Наблюдатели после регистрации имеют право присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, находиться на территории избирательного участка в день голосования, беспрепятственно передвигаться по территории участка и наблюдать за всеми этапами голосования с любой точки. Кроме того, они имеют право проверять избирательные урны до запечатывания и во время открытия, следить за регистрацией избирателей, выдачей бюллетеней и их заверением, а также наблюдать за подсчетом голосов, следить за составлением всех документов комиссий, в том числе итогового протокола, и даже иметь на руках их копии. Они имеют право потребовать от избирателя показать число бюллетеней до голосования. Также следить за избирательной урной и самим процессом считывания или опускания бюллетеня в урну. Наблюдать за регистрацией жалоб и вносить их, а также требовать исправить нарушения, в случае их фиксирования. Наблюдателям запрещено вмешиваться в функции и работу избирательной комиссии, оказывать влияние на выбор избирателей, агитировать за какую-либо партию, носить символику партий, находиться в здании без бейджа. Наблюдателям запрещено обрабатывать данные списка избирателей, а также их копировать или передавать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

