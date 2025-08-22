https://sputnik-georgia.ru/20250822/bolshaya-chast-zastryavshikh-na-gruzinskoy-granitse-grazhdan-ukrainy-vernulas-na-rodinu-294638300.html

Большая часть застрявших на грузинской границе граждан Украины вернулась на родину

Грузинская сторона надеется, что процесс в отношении лиц, находящихся на границе, больше не будет затягиваться, и они смогут вернуться на родину в ближайшее... 22.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Депортированные из России и находившиеся на пограничном пропускном пункте "Дарьял" (грузино-российская граница) 65 граждан Украины добровольно вернулись на родину чартерным рейсом через третью страну, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Освободившиеся из российских тюрем 87 граждан Украины были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их впускать отказались. Десятки человек остались в т. н. "нейтральной зоне" на ППП "Дарьял". По данным МВД Грузии, большинство из этих людей не соответствуют критериям въезда на государственную территорию страны, так как были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Грузинская сторона надеется, что процесс в отношении лиц, находящихся на границе, больше не будет затягиваться, и они смогут вернуться на родину в ближайшее время. МВД обеспечило доставку граждан Украины из ППП "Дарьял" в Тбилисский международный аэропорт, где их передали представителям украинских правоохранительных органов. Они обеспечили размещение граждан Украины на борту воздушного судна и их сопровождение во время чартерного рейса. МВД Грузии вновь заявляет о своей полной готовности принять все необходимые меры в рамках своей компетенции и оказать содействие украинской стороне в процессе возвращения на родину лиц, оставшихся на государственной границе Грузии. За последние месяцы грузинская сторона провела ряд рабочих встреч с представителями посольства Украины в Грузии, а также с представителями международных организаций. Для решения проблемы также была задействована сеть полицейских атташе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

