Большая часть застрявших на грузинской границе граждан Украины вернулась на родину
2025-08-22T14:54+0400
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Депортированные из России и находившиеся на пограничном пропускном пункте "Дарьял" (грузино-российская граница) 65 граждан Украины добровольно вернулись на родину чартерным рейсом через третью страну, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Освободившиеся из российских тюрем 87 граждан Украины были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их впускать отказались. Десятки человек остались в т. н. "нейтральной зоне" на ППП "Дарьял". По данным МВД Грузии, большинство из этих людей не соответствуют критериям въезда на государственную территорию страны, так как были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Грузинская сторона надеется, что процесс в отношении лиц, находящихся на границе, больше не будет затягиваться, и они смогут вернуться на родину в ближайшее время. МВД обеспечило доставку граждан Украины из ППП "Дарьял" в Тбилисский международный аэропорт, где их передали представителям украинских правоохранительных органов. Они обеспечили размещение граждан Украины на борту воздушного судна и их сопровождение во время чартерного рейса. МВД Грузии вновь заявляет о своей полной готовности принять все необходимые меры в рамках своей компетенции и оказать содействие украинской стороне в процессе возвращения на родину лиц, оставшихся на государственной границе Грузии. За последние месяцы грузинская сторона провела ряд рабочих встреч с представителями посольства Украины в Грузии, а также с представителями международных организаций. Для решения проблемы также была задействована сеть полицейских атташе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
политика, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, украина, мвд грузии
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Депортированные из России и находившиеся на пограничном пропускном пункте "Дарьял" (грузино-российская граница) 65 граждан Украины добровольно вернулись на родину чартерным рейсом через третью страну, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Освободившиеся из российских тюрем 87 граждан Украины были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их впускать отказались. Десятки человек остались в т. н. "нейтральной зоне" на ППП "Дарьял". По данным МВД Грузии, большинство из этих людей не соответствуют критериям въезда на государственную территорию страны, так как были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.
"Определенное количество этих лиц все еще остается на государственной границе Грузии, для организации их безопасного и добровольного возвращения на родину грузинская сторона продолжает интенсивные переговоры с украинской стороной и международными организациями", – говорится в заявлении.
Грузинская сторона надеется, что процесс в отношении лиц, находящихся на границе, больше не будет затягиваться, и они смогут вернуться на родину в ближайшее время.
МВД обеспечило доставку граждан Украины из ППП "Дарьял" в Тбилисский международный аэропорт, где их передали представителям украинских правоохранительных органов. Они обеспечили размещение граждан Украины на борту воздушного судна и их сопровождение во время чартерного рейса.
МВД Грузии вновь заявляет о своей полной готовности принять все необходимые меры в рамках своей компетенции и оказать содействие украинской стороне в процессе возвращения на родину лиц, оставшихся на государственной границе Грузии.
За последние месяцы грузинская сторона провела ряд рабочих встреч с представителями посольства Украины в Грузии, а также с представителями международных организаций.
Для решения проблемы также была задействована сеть полицейских атташе.