Два грузина вошли в топ-25 ФИБА в преддверии чемпионата Европы по баскетболу

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Баскетболисты сборной Грузии Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе попали в список игроков Международной федерации баскетбола (ФИБА), за которыми стоит наблюдать в преддверии чемпионата Европы. Главное баскетбольное событие года – Евробаскет-2025 – пройдет с 27 августа по 14 сентября. Хозяйкой турнира станет Латвия, а групповой этап примут Финляндия (группа B), Кипр (группа C) и Польша (группа D). Всего в списке ФИБА оказались 25 баскетболистов. Битадзе выступает за "Орландо", а Мамукелашвили – за "Сан Антонио". Оба являются лидерами сборной Грузии. "Главная сила Гоги Битадзе – его доминирование в трехсекундной зоне. Он обладает хорошим броском, защищает щит, надежен в комбинациях и может набирать очки как из-под щита, так и с дистанции. Благодаря этому он является одной из ключевых фигур в сборной Грузии", – охарактеризовали игрока в ФИБА. Помимо грузинских игроков, в список ФИБА попали такие баскетболисты, как Никола Йокич (Сербия), Яннис Адетокунбо (Греция), Лука Дончич (Словения), Кристапс Порзингис (Латвия), Франц Вагнер (Германия), Никола Вучевич (Черногория), Йонас Валанчюнас (Литва), Юсуф Нуркич (Босния и Герцеговина), Альперен Шенгюн (Турция). Сборная Грузии на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании. Формат Евробаскета таков: четыре группы по шесть команд. Каждая сборная проведет по пять матчей, сыграв с соперниками по одному разу. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы – всего 16 участников. С этого этапа победители будут определяться в матчах плей-офф. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

