https://sputnik-georgia.ru/20250822/dva-gruzina-voshli-v-top-25-fiba-v-preddverii-chempionata-evropy-po-basketbolu-294628970.html
Два грузина вошли в топ-25 ФИБА в преддверии чемпионата Европы по баскетболу
Два грузина вошли в топ-25 ФИБА в преддверии чемпионата Европы по баскетболу
Sputnik Грузия
Сборная Грузии на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой... 22.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-22T10:52+0400
2025-08-22T10:52+0400
2025-08-22T10:52+0400
спорт
грузия
новости
фиба
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1a/281699211_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cc681eca2486f59f6d2e85a7a03d01d8.jpg
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Баскетболисты сборной Грузии Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе попали в список игроков Международной федерации баскетбола (ФИБА), за которыми стоит наблюдать в преддверии чемпионата Европы. Главное баскетбольное событие года – Евробаскет-2025 – пройдет с 27 августа по 14 сентября. Хозяйкой турнира станет Латвия, а групповой этап примут Финляндия (группа B), Кипр (группа C) и Польша (группа D). Всего в списке ФИБА оказались 25 баскетболистов. Битадзе выступает за "Орландо", а Мамукелашвили – за "Сан Антонио". Оба являются лидерами сборной Грузии. "Главная сила Гоги Битадзе – его доминирование в трехсекундной зоне. Он обладает хорошим броском, защищает щит, надежен в комбинациях и может набирать очки как из-под щита, так и с дистанции. Благодаря этому он является одной из ключевых фигур в сборной Грузии", – охарактеризовали игрока в ФИБА. Помимо грузинских игроков, в список ФИБА попали такие баскетболисты, как Никола Йокич (Сербия), Яннис Адетокунбо (Греция), Лука Дончич (Словения), Кристапс Порзингис (Латвия), Франц Вагнер (Германия), Никола Вучевич (Черногория), Йонас Валанчюнас (Литва), Юсуф Нуркич (Босния и Герцеговина), Альперен Шенгюн (Турция). Сборная Грузии на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании. Формат Евробаскета таков: четыре группы по шесть команд. Каждая сборная проведет по пять матчей, сыграв с соперниками по одному разу. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы – всего 16 участников. С этого этапа победители будут определяться в матчах плей-офф. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1a/281699211_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_edded02b09667bf121c90d19d0c2b4c8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, фиба
спорт, грузия, новости, фиба
Два грузина вошли в топ-25 ФИБА в преддверии чемпионата Европы по баскетболу
Сборная Грузии на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Баскетболисты сборной Грузии Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе попали в список игроков Международной федерации баскетбола (ФИБА), за которыми стоит наблюдать в преддверии чемпионата Европы.
Главное баскетбольное событие года – Евробаскет-2025 – пройдет с 27 августа по 14 сентября. Хозяйкой турнира станет Латвия, а групповой этап примут Финляндия (группа B), Кипр (группа C) и Польша (группа D).
Всего в списке ФИБА оказались 25 баскетболистов. Битадзе выступает за "Орландо", а Мамукелашвили – за "Сан Антонио". Оба являются лидерами сборной Грузии.
"Сандро Мамукелашвили – высокий, ловкий баскетболист с отличным броском и способностью к борьбе в трехсекундной зоне. Он редко теряет мяч и практически всегда принимает верные решения как в защите, так и в нападении", – написали в ФИБА.
"Главная сила Гоги Битадзе – его доминирование в трехсекундной зоне. Он обладает хорошим броском, защищает щит, надежен в комбинациях и может набирать очки как из-под щита, так и с дистанции. Благодаря этому он является одной из ключевых фигур в сборной Грузии", – охарактеризовали игрока в ФИБА.
Помимо грузинских игроков, в список ФИБА попали такие баскетболисты, как Никола Йокич (Сербия), Яннис Адетокунбо (Греция), Лука Дончич (Словения), Кристапс Порзингис (Латвия), Франц Вагнер (Германия), Никола Вучевич (Черногория), Йонас Валанчюнас (Литва), Юсуф Нуркич (Босния и Герцеговина), Альперен Шенгюн (Турция).
Сборная Грузии на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании.
Формат Евробаскета таков: четыре группы по шесть команд. Каждая сборная проведет по пять матчей, сыграв с соперниками по одному разу. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы – всего 16 участников. С этого этапа победители будут определяться в матчах плей-офф.