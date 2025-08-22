Грузовые перевозки по железной дороге продолжают сокращаться – новые данные

https://sputnik-georgia.ru/20250822/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-prodolzhayut-sokraschatsya--novye-dannye-294634658.html

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге во втором квартале 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3,2 миллиона тонн, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", 7,1% указанного объема приходится на местные перевозки, 33,8% – на международные (без учета транзита) и 59,1% – на транзитные. За второй квартал 24,7% от общего объема грузов, перевозимых железной дорогой в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 75,3% – на ввозимые. Страной-отправителем 32,9% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 30,3% отправлено Азербайджаном. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (в общей сложности 36,8%). Самый большой объем грузов (13,5%) вывезли в Армению, 10% – в Казахстан, 9,7% – в Россию. Транзит Согласно статистике, 15,9% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 12% – в Турцию, 7,6% – в Китай, 2,8% – в Италию, 1,9% – в США, 1,3% – на Украину, 0,6% – в Румынию. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 7,2% транзитных грузов, 3,5% отправила Турция. От общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 37,5% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 20,8% – химикаты, химические продукты и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, 10,7% составили металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров. Что касается международных перевозок, то кокс и рафинированные нефтепродукты (43,8%), прочие неметаллические минеральные продукты (19%), металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (15,3%), продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (8%), уголь и лигнит, сырая нефть и природный газ (4,2%), химикаты, химические продукты и искусственные волокна (2,4%), а также основные металлы (1,9%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли химикаты, химическую продукцию и искусственные волокна (40,5%), продукты питания, напитки и табак (26,1%), металлические руды и другую продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров (13%), а также основные металлы (10,9%). Пассажирские перевозки В апреле-июне 2025 года ГЖД перевезено 428 тысяч пассажиров, на 18,5% меньше, чем за отчетный период 2024 года. За тот же период объем пассажирооборота сократился на 22,2% и составил 93,9 миллиона пассажиро-километров. В режиме международного сообщения перевезено 5 тысяч пассажиров, что на 43,2% меньше по сравнению со вторым кварталом 2024 года. 64,1% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 35,9%. Пассажирских перевозок в направлении других пограничных стран в этот период не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

