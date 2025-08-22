Какой сегодня церковный праздник: 22 августа 2025

https://sputnik-georgia.ru/20250822/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-avgusta-2025-294634179.html

По православному церковному календарю 22 августа отмечают день памяти святых Матфия, Псоя, Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра... 22.08.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостол МатфийПо церковному календарю 22 августа поминают святого Матфия, избранного по жребию вместо Иуды Искариота в число 12 апостолов по Вознесении Спасителя.Родился будущий апостол в Вифлееме. С раннего детства он изучал Священное Писание под руководством святого Симеона Богоприимца. Матфия Иисус избрал в число 70-ти Своих учеников.Апостол после сошествия Святого Духа проповедовал Евангелие в Иерусалиме и в Иудее. Вместе с учениками Спасителя Андреем и Петром он отправился из Иерусалима в Антиохию Сирийскую. Посетил каппадокийский город Тиан и Синоп.Матфий вместе с апостолом Андреем во время его третьего путешествия был в Эдессе и Севастии. Святой, по преданию, был в Западной Грузии и Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности.Апостол, вернувшись в Иудею, не переставал просвещать своих соотечественников. Именем Господа он творил великие чудеса и многих обратил к истинной вере. Матфия, осужденного синедрионом, забили насмерть камнями. Произошло это примерно в 63 году.Преподобный ПсойПо церковному календарю 22 августа поминают святого Псоя – ученика преподобного Пахомия Великого.Данных о жизни святого Псоя мало. Известно, что преподобный подвизался в Египетской пустыне в IV веке.Святые мученикиПо церковному календарю 22 августа поминают святых Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марию патрикию, протоспафария (начальника воинов) Григория и других мучеников, пострадавших за почитание святых икон во время правления Льва Исаврянина-иконоборца (717-741) .Император незаконно возвел на патриарший престол иконоборца Анастасия (730-753), вместо отправленного в заточение Патриарха Германа (715-730). Все иконы по императорскому указу должны были изъять из храмов, домов и уничтожить.Император и Патриарх Анастасий также приказали снять чудотворную икону Спасителя, сделанную из меди, которая была укреплена со времен Константина Великого (324-337) в Константинополе над так называемыми "медными" воротами.Воин для исполнения императорского приказа, приставив лестницу, влез наверх. Среди собравшегося народа, возмущавшегося святотатством, находилась Мария патрикия – женщина знатного рода, которая, бросилась к лестнице, а вслед за нею и другие, потянула ее от стены, чтобы не дать воину дотронуться до иконы.Лестница обрушилась, а воин разбился насмерть. Произошло это в январе 730 года. Участие в защите иконы приняли также протоспафарий Григорий и преподобномученица дева Феодосия.Император, узнав об этом, предал смерти множество православных, имена и число которых неизвестны. Мученическую смерть принял и протоспафарий Григорий.Знатных христиан Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Леонтия, Фотия и Петра бросили в темницу, где продержали примерно восемь месяцев, нанося каждый день по 500 ударов.Мученикам, мужественно перенесшим все пытки, по приказу императора раскаленным железом сожгли лица и отрубили головы. Святая Мария, узнав о предстоящей казни, приняла мученическую смерть добровольно.ИмениныПо церковному календарю 22 августа именины отмечают Ирина, Мария, Алексей, Антон, Дмитрий, Григорий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

