https://sputnik-georgia.ru/20250822/kaladze-rasskazal-chego-na-samom-dele-dobivaetsya-institut-makkeyna-v-gruzii-294636565.html

Каладзе рассказал, чего на самом деле добивается Институт Маккейна в Грузии

Каладзе рассказал, чего на самом деле добивается Институт Маккейна в Грузии

Sputnik Грузия

Заявления в адрес Грузии направлены на подрыв имиджа страны и властей, считает генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе 22.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-22T12:52+0400

2025-08-22T12:52+0400

2025-08-22T12:57+0400

политика

грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291593563_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c98b861a0ff8b1e1586635c4a237292f.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Все заявления Института Маккейна имеют конкретную цель – нанести ущерб имиджу страны, властям Грузии и захватить власть, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Институт Маккейна получил грант в размере 500 тысяч долларов от нью-йоркской корпорации Carnegie для усиления своей деятельности в защиту политзаключенных и заложников. В этот список включено и дело основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, приговоренной к двум годам лишения свободы. По мнению Каладзе, заявления, звучащие в адрес Грузии, направлены на подрыв имиджа страны и властей. По его словам, оппоненты совершают ошибку, недооценивая грузинское общество, которое хорошо осознает реальное положение дел и истинные мотивы тех, кто из-за рубежа выступает под предлогом защиты демократии. Он подчеркнул, что их настоящая цель – прийти к власти, втянуть Грузию в войну и усилить дестабилизацию. На вопрос журналиста о том, возможно ли, что Саломе Зурабишвили во время своего президентства помиловала Нику Гварамия по поручению Института Маккейна, как говорится в заявлении этой организации, Каладзе ответил, что это не исключено. В заявлении Института утверждается, что организация сыграла ключевую роль в освобождении грузинского журналиста и владельца медиа, ныне оппозиционного политика Ники Гварамия. При этом содержится недостоверное утверждение, что он был якобы задержан за свои репортажи. Не исключено и то, что Зурабишвили это решение навязали, приказали, поручили, чтобы Гварамия был освобожден, отметил Каладзе. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Институт Маккейна прямым проявлением Deep State ("глубинного государства"). В правящей партии Грузии Deep State также называют "глобальной партией войны". Под этим понятием власти страны подразумевают силы за рубежом, которые имеют влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе такое утверждение рассматривается как теория заговора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия