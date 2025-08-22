https://sputnik-georgia.ru/20250822/kaladze-rasskazal-chego-na-samom-dele-dobivaetsya-institut-makkeyna-v-gruzii-294636565.html
Каладзе рассказал, чего на самом деле добивается Институт Маккейна в Грузии
Каладзе рассказал, чего на самом деле добивается Институт Маккейна в Грузии
Заявления в адрес Грузии направлены на подрыв имиджа страны и властей, считает генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik.
Каладзе рассказал, чего на самом деле добивается Институт Маккейна в Грузии
Заявления в адрес Грузии направлены на подрыв имиджа страны и властей, считает генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Все заявления Института Маккейна имеют конкретную цель – нанести ущерб имиджу страны, властям Грузии и захватить власть, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Институт Маккейна получил грант в размере 500 тысяч долларов от нью-йоркской корпорации Carnegie для усиления своей деятельности в защиту политзаключенных и заложников. В этот список включено и дело основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, приговоренной к двум годам лишения свободы.
"Существуют факты и доказательства того, что эти люди совершали преступления. На этом фоне ведется пропаганда, чтобы переубедить общество, изменить мнение. Но что можно сделать с конкретными преступными действиями задержанных?" – отметил Каладзе.
По мнению Каладзе, заявления, звучащие в адрес Грузии, направлены на подрыв имиджа страны и властей. По его словам, оппоненты совершают ошибку, недооценивая грузинское общество, которое хорошо осознает реальное положение дел и истинные мотивы тех, кто из-за рубежа выступает под предлогом защиты демократии. Он подчеркнул, что их настоящая цель – прийти к власти, втянуть Грузию в войну и усилить дестабилизацию.
На вопрос журналиста о том, возможно ли, что Саломе Зурабишвили во время своего президентства помиловала Нику Гварамия по поручению Института Маккейна, как говорится в заявлении этой организации, Каладзе ответил, что это не исключено.
В заявлении Института утверждается, что организация сыграла ключевую роль в освобождении грузинского журналиста и владельца медиа, ныне оппозиционного политика Ники Гварамия. При этом содержится недостоверное утверждение, что он был якобы задержан за свои репортажи.
"Зурабишвили – такой же обычный агент, как и остальные радикалы – Гварамия и другие. Они ничем не отличаются друг от друга. Это самая настоящая агентура: у них есть свои хозяева, и они делают то, что им прикажут", – заявил Каладзе.
Не исключено и то, что Зурабишвили это решение навязали, приказали, поручили, чтобы Гварамия был освобожден, отметил Каладзе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Институт Маккейна прямым проявлением Deep State ("глубинного государства"). В правящей партии Грузии Deep State также называют "глобальной партией войны".
Под этим понятием власти страны подразумевают силы за рубежом, которые имеют влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе такое утверждение рассматривается как теория заговора.