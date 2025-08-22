https://sputnik-georgia.ru/20250822/kurs-lari-dollar-294635048.html

Курс лари на пятницу – 2,7068 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0068 лари по отношению к доллару 22.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 августа в размере 2,7068 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0068 лари по отношению к доллару.

