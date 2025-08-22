https://sputnik-georgia.ru/20250822/lavrov-putin-gotov-vstretitsya-s-zelenskim-esli-budet-povestka-dlya-sammita-294642008.html
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским, если будет повестка для саммита
Ранее американский лидер Дональд Трамп предположил, что встреча российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти до конца августа 22.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Накануне министр сообщал, что эксперты и министры готовят соответствующие рекомендации по возможной встрече.На текущей неделе президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и "трехсторонка" с его участием. Американский лидер высказал надежду, что Путин и Зеленский могут встретиться в августе.Президент США также заявил, что конфликт на Украине завершится, поскольку этого хотят все стороны, вопрос пока стоит только о сроках.В ходе последнего телефонного разговора Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Также главы государств обсудили идею о возможности повышения уровня представителей сторон переговоров.
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", – отметил дипломат в интервью телеканалу NBC.
Накануне министр сообщал, что эксперты и министры готовят соответствующие рекомендации по возможной встрече.
На текущей неделе президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и "трехсторонка" с его участием. Американский лидер высказал надежду, что Путин и Зеленский могут встретиться в августе.
Президент США также заявил, что конфликт на Украине завершится, поскольку этого хотят все стороны, вопрос пока стоит только о сроках.
В ходе последнего телефонного разговора Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Также главы государств обсудили идею о возможности повышения уровня представителей сторон переговоров.