Макрон назначил нового посла Франции в Грузии

Курто сменит Шираз Гасри, которая занимала пост посла Франции в Грузии с 2023 года 22.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Оливье Курто новым послом в Грузии, соответствующее распоряжение Макрона опубликовано в Официальном бюллетене Франции. "Господин Оливье Курто, старший администратор, настоящим назначается Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Грузии", – говорится в распоряжении. Курто сменит Шираз Гасри, которая занимала пост посла Франции в Грузии с 2023 года. Между тем в начале августа стало известно, что Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии во Франции и постпредом Грузии при ЮНЕСКО назначен Ираклий Курашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

