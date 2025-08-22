https://sputnik-georgia.ru/20250822/makron-naznachil-novogo-posla-frantsii-v-gruzii-294642896.html
Макрон назначил нового посла Франции в Грузии
Макрон назначил нового посла Франции в Грузии
22.08.2025
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Оливье Курто новым послом в Грузии, соответствующее распоряжение Макрона опубликовано в Официальном бюллетене Франции. "Господин Оливье Курто, старший администратор, настоящим назначается Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Грузии", – говорится в распоряжении. Курто сменит Шираз Гасри, которая занимала пост посла Франции в Грузии с 2023 года. Между тем в начале августа стало известно, что Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии во Франции и постпредом Грузии при ЮНЕСКО назначен Ираклий Курашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
