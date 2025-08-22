https://sputnik-georgia.ru/20250822/oon-zayavila-o-katastroficheskom-golode-v-sektore-gaza-294640979.html

ООН заявила о катастрофическом голоде в секторе Газа

ТБИЛИСИ, 22 авг – Sputnik. Состояние катастрофического голода впервые объявлено в секторе Газа, сказано в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН.Согласно интегрированной классификации фаз продбезопасности (IPC, или ККС), принятой Всемирной организацией, всего различают пять стадий отсутствия продовольствия. Третья, четвертая и пятая из них говорят об острой его нехватке.Пятая стадия означает катастрофический голод. Именно с ним по оценкам экспертов, к концу сентября этого года столкнутся свыше 640 тысяч жителей сектора Газа. Еще 1,14 миллиона человек окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации (4-я фаза IPC), а 396 тысяч – в состоянии кризиса (3-я фаза), следует из сообщения.Голод в сотнях метрах от продовольствияКак заявил журналистам в пятницу замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер, голод в секторе Газа можно было бы предотвратить, если бы не препятствия, которые систематически чинит Израиль.В свою очередь официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоренс также обвинил Тель-Авив в "сознательных действиях", приведших к голоду в секторе Газа.Подчеркнув, что использование голода как инструмента войны является военным преступлением, он призвал власти Израиля принять срочные меры по его прекращению – "дать допуск всей гуманитарной помощи".Блокировка гуманитарной помощиПо данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гуманитарной помощи палестинцам, с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в полуэксклав 2187 грузовикам, а это всего лишь 15% помощи от необходимой.При этом Израилем запрещены к ввозу в сектор Газа сотни наименований продуктов, в числе которых такие важные, как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, под запретом оказались и отдельные виды молочной продукции.К тому же, большая часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают в администрации Газы.По оценкам местных властей, чтобы обеспечить минимальные потребности населения Газы в продуктах питания, а также предметах первой необходимости, топливе и лекарствах, в полуэксклав ежедневно должно пребывать порядка 600 грузовиков с гумпомощью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

