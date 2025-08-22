https://sputnik-georgia.ru/20250822/pensioner-zastrelil-svoyu-zhenu-v-zapadnoy-gruzii--mvd-294641760.html
Пенсионер застрелил свою жену в Западной Грузии – МВД
Пенсионер застрелил свою жену в Западной Грузии – МВД
22.08.2025
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Пенсионер задержан по обвинению в умышленном убийстве своей жены, совершенном при отягчающих обстоятельствах, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. Следствием установлено, что 22 августа этого года в Озургетском районе Гурии, в собственном доме во время ссоры обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в голову своей жене. В результате 56-летняя женщина скончалась на месте происшествия. По горячим следам сотрудники полиции задержали обвиняемого. Полиция изъяла орудие совершения преступления в качестве вещественного доказательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
