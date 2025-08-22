Подготовка к Евробаскету-2025: сборная Грузии уступила Чехии

https://sputnik-georgia.ru/20250822/podgotovka-k-evrobasketu-2025-sbornaya-gruzii-ustupila-chekhii-294636903.html

Грузинские баскетболисты проиграли все шесть товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату Европы 22.08.2025

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела последний товарищеский матч перед предстоящим чемпионатом Европы против команды Чехии, уступив со счетом 87:100. Грузинской сборной в этой встрече не смог помочь ее капитан Торнике Шенгелия, который проходит реабилитацию в Испании после диагностированной аритмии, и присоединится к команде в Лимассоле (Кипр) перед стартом чемпионата. Также не играл Гога Битадзе, которому дал передохнуть тренерский штаб. В первой четверти встречи грузинские баскетболисты отставали от соперника всего на одно очко. Во второй четверти Чехия добилась решающего преимущества, выиграв со счетом 27:15.Во второй половине команда под руководством Александра Джикича взвинтила темп, но приблизиться к сопернику не смогла – третья четверть завершилась вничью, 26:26, а последняя – 19:19. Примечательно, что чешская команда забила в матче 15 трехочковых. Грузинские баскетболисты проиграли все шесть товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату Европы. Свой первый матч на Евробаскете сборная Грузии проведет 28 августа против действующего чемпиона – Испании. Также в группе С соперниками Грузии стали сборные Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины. Грузинские баскетболисты впервые выступили на Евробаскете в 2011 году и заняли 12-е место. Этот результат является лучшим на сегодняшний день. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

