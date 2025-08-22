https://sputnik-georgia.ru/20250822/politiki-s-dushkom-i-ikh-kompostirovannoe-buduschee-294638871.html

Политики с душком и их компостированное будущее

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ" и директор Центра стратегического анализа Арно Хидирбегишвили – о том, как Запад относится к... 22.08.2025, Sputnik Грузия

Думаю, многие уже стали догадываться, а я теперь, получив информацию компетентных украинских источников, уверен – в Киеве растёт недовольство Зеленским. Скажу как есть: украинский президент – прокомпостированный политик, он никак не вписывается в завтра, точно такой же обузой для США стал Саакашвили после спецоперации 2008 года...Встреча на Аляске как импульс к мируВ своей предыдущей колонке я размышлял – будет ли полезной для России и мира в целом встреча двух мощных президентов? Найдут ли они "золото" на Аляске? Получается, не ошибся… В первый раз в 21 веке президенты США и Россия поняли друг друга и согласились друг с другом. Разве взаимопонимание – не золото высшей пробы?!Путин максимально сократил требования России к Украине, то есть – изначальные цели спецоперации (украинские войска покидают территорию Донбасса, линия фронта в Херсонской и Запорожской областях останавливается и Украине возвращаются территории в Сумской и Харьковской областях), а лидер Запада Трамп признал их приемлемыми и правомерными, вот что ценно! Теперь "мяч" на стороне Зеленского, который выдвигает нереальные условия ("заморозить" конфликт по существующей линии фронта), то есть – остановить наступление русских и признать занятые ими территории "де-факто утраченными".Вот почему Зеленскому так понравилась карта боевых действий в Белом доме, которую он попросил у Трампа в подарок, чтобы взять с собой. Там точно обозначена линия боевого соприкосновения, и он хотел иметь её как документ, чтобы положить на стол во время встречи с Путиным. Это означает, что ВСУ, которые встанут по ту сторону разделительной линии, получат передышку, Великобритания и Евросоюз довооружат их, и, как только они соберутся с силами, конфликт будет "разморожен". Вновь начнётся война до последнего украинца, как уже было однажды.Напоминаю исповедь Давида Арахамия, если кто забыл: когда на Минских соглашениях оставалось поставить только подписи, в результате чего война прекращалась и проводились выборы, а это означает, что Украина избежала бы разрухи и гибели своих граждан, потеряв несравненно меньшие территорий, чем сейчас, Зеленский внял не голосу разума, а совету тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона.Сегодня ситуация идентична – послушается Зеленский Кима Стармера и европейскую камарилью, которая обещает ему "гарантии безопасности", или хоть раз примет разумное решение и пойдёт на мирный договор с Путиным по совету и при посредничестве Трампа. Подчёркиваю – не на встречу ради встречи, а встречу с целью решить вопрос – согласиться де-юре с окончательной потерей указанных Путиным территорий (см. выше), как уже смирился с потерей перспективы членства Украины в НАТО.Зеленский зря мерит Трампа своим мериломРано или поздно, Зеленскому придётся уступить, как пришлось уступить Саакашвили в 2008-ом, Зеленскому осталось только оформить капитуляцию "с хорошей миной", иначе, если он продолжит войну, то рискует испортить отношения с нынешней вашингтонской администрацией и усилить недовольство как внутри страны, так и внутри самой киевской власти, о чём свидетельствуют высокопоставленные грузины из бывшей команды Саакашвили.Зеленский крупно ошибается, если мерит Трампа "своим аршином", то есть – судит по себе, мега-коррумпированному деятелю (фантазии юмориста нет предела!), что давно не секрет для Евросоюза и США. Конечно, Трамп по своей природе – бизнесмен, а бизнесмены производят один конечный продукт – деньги, Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными. Трамп – миллиардер, а не падкий на деньги Саакашвили или разбогатевшая на сделке с вакцинами европейский абортмейстер Урсула фон дер Ляйн. Нынешний президент США – патриот, он мыслит глобальными государственными категориями, Трамп не стремится преумножить свои миллиарды, пользуясь служебным положением, как делают многие лидеры, как делал Саакашвили. Трамп – монументалист, творящий широкими яркими мазками, а не миниатюрист, терпеливо выводящий тонкую паутину политических интриг. "Продавать, а не дарить оружие Киеву", "Забирать у Украины редкоземельные металлы" – эти известные проекты Трампа направлены, в первую очередь, на установление мира, как и "Коридор Трампа" для Азербайджана в Армении, а не на получение финансовых дивидендов, как может показаться на первый взгляд.Трамп – мастер PR и поэтому специально утрирует в расчёте на общественность, максимально упрощает свою политику, доводя её до чистого прагматизма, до бизнес-категорий "выгодно-невыгодно", но за этим скрывается политическая подоплёка, которая не понятна обывателю, но хорошо понятна руководителям высокого уровня – России, Китая и другим. Главное – мир, а где торгуют, там не воюют.Новые реалии Южного КавказаНа Кавказе мужество, достоинство и благородство всегда было на вес золота, а то, что сделали Трамп и Путин во время исторической встречи на Аляске, было преисполнено этими тремя качествами. Уточнять не буду, все знают, что я имею в виду. В первую очередь, Ереван и Баку поняли, что альтернативой России Америка не будет, и если кому-то так показалось, если для кого-то встреча Алиева и Пашиняна с Трампом в Вашингтоне стала символом перехода Армении и Азербайджана на "западные рельсы", то они крупно просчитались. За встречей в Белом доме последовала беспрецедентно дружеская встреча Путина и Трампа, которые нашли на Аляске, как я уже сказал, "золото высшей, 999-ой пробы", коим является полное взаимопонимание. Сегодня у США, не побоюсь заявить, в мире нет более надёжного партнёра, чем Российская Федерация. Кстати, как и для Грузии, и других бывших стран одного союза, название которого красовалась на майке Лаврова. К слову, Азербайджан намного ближе к России, чем к Турции. Да и Грузия с Арменией сегодня присутствуют на карте лишь благодаря России.Неопределившиеся грузины с прокомпостированным будущемГрузинская оппозиция – в шоке, как от удара током, потому что многолетний пиар – мол, власти, "Грузинская мечта", Иванишвили ведут Грузию в противоположную от Америки сторону – на Север, рухнул в одночасье, когда президент США встретил президента России аплодисментами и они сели в один автомобиль, а американские истребители с почётом проводили российский борт №1. Есть ли большее доверие, когда доверяешь свою жизнь эскорту военных самолётов, любой из которых мог сбить лайнер президента России?!Смею заметить, самое отвратительное, что успехом встречи Путина с Трампом очень недовольны близкие власти Грузии круги и даже некоторые в самой грузинской власти. Это и есть компостированные политики, та политическая шушера, которая 13 лет ловила каждое слово Иванишвили и готова была повторять их до бесконечности (к ужасу самого Иванишвили), как попугаи, пока их не одёргивали – спасибо, мол, но довольно!Потешный политистеблишмент, если по Искандеру – "допущенные к столу и стремящиеся быть допущенными к столу", – это почти вся пресса во главе со считающимися проправительственными телеканалами, распиаренные деятели от культуры и горе-"эксперты", получившие от Иванишвили солидный капитал. Все они сегодня в растерянности, ведь они сначала навязывались России, где, по их мнению, недооценили, а на самом деле – раскусили.Потом они стали ярыми проамериканцами и не пропускали ни одного приёма в Посольстве США, но грантовую линию для них не открыли и в Белый дом не пригласили – американцы насквозь видят фанфаронов. Потому они стали главными "шиг-европейцами", которые собрались в Европу со своим достоинством. Это означает, что мужик не подойдёт к мужику сзади, а баба не ляжет в постель с бабой, а дети не будут менять пол. Но в Европе им сказали, что те ошиблись адресом – это, мол, Европа, а не ваши стратегические партнёры – Иран и Китай, так что вы не прошли фейс-контроль. Теперь они придумали для себя абсурдный, но, как им кажется, беспроигрышный прогрузинский патриотический имидж – мол, пропади пропадом и Запад, и Россия, главное, чтобы Грузии было хорошо! Но их политический подход не вызывает доверия ни в Европе, ни у Иванишвили, ни у населения Грузии. Так и идут вперед, сами собой довольные, не подозревая, что их билеты в завтрашний день уже прокомпостированы. А Россия, по иронии судьбы, сегодня является самым надёжным партнёром США в мире. Впрочем, как и Грузия.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

