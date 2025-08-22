https://sputnik-georgia.ru/20250822/prirodnye-zapovedniki-gruzii-posetili-bolee-polumilliona-chelovek--novye-dannye-294634468.html

Природные заповедники Грузии посетили более полумиллиона человек – новые данные

Природные заповедники Грузии посетили более полумиллиона человек – новые данные

Из общего числа посетителей заповедников 46% – граждане Грузии, а 54% – граждане других стран 22.08.2025

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Посещаемость охраняемых территорий Грузии за семь месяцев 2025 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20% и составила 662,2 тысячи человек, сообщило Агентство охраняемых территорий. Из общего числа посетителей 46% – граждане Грузии, а 54% – граждане других стран. Среди визитеров из других стран наибольшее количество прибыло из Польши, Израиля, России, Индии и Беларуси. Самые посещаемые объекты: Агентство продолжает активно содействовать развитию экотуризма, целью которого является создание более комфортных и безопасных условий для посещения охраняемых территорий. В настоящее время в 12 охраняемых территориях страны реализуется 17 проектов, включающих обустройство и ремонт сети пешеходных маршрутов с размещением соответствующей малой инфраструктуры. В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий равняется 927 748 га, что составляет примерно 13,3% территории Грузии. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

