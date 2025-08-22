https://sputnik-georgia.ru/20250822/pryamoy-dialog-bez-zapada--pipiya-ob-otnosheniyakh-gruzii-s-rossiey-294636138.html

Прямой диалог, без Запада – Пипия об отношениях Грузии с Россией

Прямой диалог, без Запада – Пипия об отношениях Грузии с Россией

Sputnik Грузия

Мамука Пипия считает, что у Грузии есть исторический шанс стать самым надежным другом, партнером для России на Южном Кавказе, и она должна этим воспользоваться 22.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-22T11:21+0400

2025-08-22T11:21+0400

2025-08-22T11:21+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

москва

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591753_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a511a85b7a14c237d77c3a57a1955216.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Резолюция, поддерживающая начало восстановления прямого диалога между Грузией и Россией без участия Запада, собрала уже 150 тысяч подписей, заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия во время совместного подкаста с американским военным экспертом Скоттом Риттером.7 мая в Тбилиси была подписана резолюция о начале сбора подписей в поддержку восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией, инициированная партией "Солидарность во имя мира". Документ был принят в рамках круглого стола с участием представителей политических движений и общественных активистов. Сбор подписей продолжается. По словам Пипия, собрать столько подписей к этому времени удалось даже без проведения политической кампании и выхода в села. "Потому что в народе есть запрос на диалог с Россией. Наши граждане хотят долгосрочного мира с Россией", – отметил он. Политик считает, что у Грузии есть исторический шанс стать самым надежным другом, партнером для России на Южном Кавказе, и она должна этим воспользоваться. "На сегодняшний день Грузия находится в очень сложном положении. Нам непросто. И мы об этом говорили неоднократно. Наша партия уже два года заявляет, что нам нужен новый договор с Россией, стратегический союз, и вообще союзнические отношения с Россией. Ситуация в регионе очень сложная, и каждый день она для нас становится более опасной", – сказал Пипия.Кроме того, Пипия выразил надежду, что президент США сделает заявление о том, чтобы регион сам разбирался со своими проблемами, без внешнего вмешательства. "Нам лучше, чтобы в наш регион не вмешивался никто извне. Мы сами разберемся. И ему это надо только сказать, и совершенно другая картина будет", – отметил он. Россия и Грузия В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Партия "Солидарность во имя мира" активно старается внести свою лепту в налаживание отношений двух стран. Партия 15 июня 2024 года обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима для граждан Грузии, а также освобождении от ответственности тех граждан страны, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. Как результат, согласно новому указу президента РФ, опубликованному 10 октября 2024 года, исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования". Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%. Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов. Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, москва, россия