Русские писатели в Грузии: Михаил Булгаков
Русские писатели в Грузии: Михаил Булгаков
Новый проект Sputnik Грузия "Русские писатели в Грузии" расскажет о великих мастерах слова, которые вдохновлялись пребыванием в нашей стране. 22.08.2025, Sputnik Грузия
Грибоедов, Пушкин, Толстой, Есенин, Маяковский, Булгаков – творчество этих писателей в разные периоды неразрывно было связано с Грузией. В новом проекте мы расскажем истории их встреч с этой страной.
Новости
Русские писатели в Грузии: Михаил Булгаков
15:48 22.08.2025 (обновлено: 16:25 22.08.2025)
Новый проект Sputnik Грузия "Русские писатели в Грузии" расскажет о великих мастерах слова, которые вдохновлялись пребыванием в нашей стране.
Грибоедов, Пушкин, Толстой, Есенин, Маяковский, Булгаков – творчество этих писателей в разные периоды неразрывно было связано с Грузией.
В новом проекте мы расскажем истории их встреч с этой страной.