Русские писатели в Грузии: Михаил Булгаков

Новый проект Sputnik Грузия "Русские писатели в Грузии" расскажет о великих мастерах слова, которые вдохновлялись пребыванием в нашей стране. 22.08.2025, Sputnik Грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

михаил булгаков

история

история грузии - все самое интересное

Грибоедов, Пушкин, Толстой, Есенин, Маяковский, Булгаков – творчество этих писателей в разные периоды неразрывно было связано с Грузией. В новом проекте мы расскажем истории их встреч с этой страной.

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, михаил булгаков, история, история грузии - все самое интересное, видео