Смертельное ДТП при въезде в Боржоми: легковушка столкнулась с грузовиком

22.08.2025
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Два человека погибли и еще трое были госпитализированы в результате столкновения автомобиля с грузовиком на въезде в город-курорт Боржоми на юге Грузии, сообщил телеканал "Рустави 2". Авария произошла около двух часов ночи. По словам очевидцев, в машине находились пять человек. После аварии трое пострадавших были доставлены в близлежащую клинику. "Доставлены три человека, один с переломом, состояние всех троих стабильное. Позже все они были доставлены в Тбилиси", – сообщил клинический менеджер больницы Боржоми Давид Табатадзе. Днем ранее жертвами ДТП на объездной дороге у курортного города Кобулети стали четверо молодых людей. Еще трое были доставлены в больницу.
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Два человека погибли и еще трое были госпитализированы в результате столкновения автомобиля с грузовиком на въезде в город-курорт Боржоми на юге Грузии, сообщил телеканал "Рустави 2".
Авария произошла около двух часов ночи. По словам очевидцев, в машине находились пять человек. После аварии трое пострадавших были доставлены в близлежащую клинику.
"Доставлены три человека, один с переломом, состояние всех троих стабильное. Позже все они были доставлены в Тбилиси", – сообщил клинический менеджер больницы Боржоми Давид Табатадзе.
Днем ранее жертвами ДТП на объездной дороге у курортного города Кобулети стали четверо молодых людей. Еще трое были доставлены в больницу.