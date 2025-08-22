https://sputnik-georgia.ru/20250822/smertelnoe-dtp-pri-vezde-v-borzhomi-legkovushka-stolknulas-s-gruzovikom-294642156.html

Смертельное ДТП при въезде в Боржоми: легковушка столкнулась с грузовиком

Смертельное ДТП при въезде в Боржоми: легковушка столкнулась с грузовиком

Sputnik Грузия

Днем ранее жертвами ДТП на объездной дороге у курортного города Кобулети стали четверо молодых людей 22.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-22T21:58+0400

2025-08-22T21:58+0400

2025-08-22T21:58+0400

грузия

происшествия

новости

боржоми

дтп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237351_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e678d6cf5abd18f78d123d45ec87f32b.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Два человека погибли и еще трое были госпитализированы в результате столкновения автомобиля с грузовиком на въезде в город-курорт Боржоми на юге Грузии, сообщил телеканал "Рустави 2". Авария произошла около двух часов ночи. По словам очевидцев, в машине находились пять человек. После аварии трое пострадавших были доставлены в близлежащую клинику. "Доставлены три человека, один с переломом, состояние всех троих стабильное. Позже все они были доставлены в Тбилиси", – сообщил клинический менеджер больницы Боржоми Давид Табатадзе. Днем ранее жертвами ДТП на объездной дороге у курортного города Кобулети стали четверо молодых людей. Еще трое были доставлены в больницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

боржоми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, боржоми, дтп