https://sputnik-georgia.ru/20250822/u-es-ne-khvatit-naglosti-ostanovit-bezvizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-gruzii--deputat-294642690.html

У ЕС не хватит наглости остановить безвизовый режим для граждан Грузии – депутат

У ЕС не хватит наглости остановить безвизовый режим для граждан Грузии – депутат

Sputnik Грузия

В сентябре мы ожидаем заявлений такого типа, которые вызовут искусственный ажиотаж в нашей стране, заявил депутат 22.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-22T22:55+0400

2025-08-22T22:55+0400

2025-08-22T22:55+0400

грузия

политика

новости

еврокомиссия

визы

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23537/95/235379541_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ef5e8d1d6c74727f7831f5e429a1fbc1.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. ЕС не остановит безвизовый режим для граждан Грузии, но пойдет на провокации для дестабилизации ситуации в стране, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. В конце августа истекает срок выполнения условий, выдвинутых Еврокомиссией для сохранения безвизового режима. Среди требований, выдвинутых Грузии, – отмена законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*. Власти Грузии называют условия нереальными. По его словам, именно для дестабилизации в требованиях есть условие отмены двух законов. Однако при этом депутат выразил уверенность, что оппозиции не удастся вывести людей на улице после подобных заявлений. "Большая часть населения, которую так легко выводили на улицу, научилась отличать белое от черного. Соответственно, вывести людей на улицу так просто уже не получится. Ввести в заблуждение наших граждан гораздо сложнее, чем это было четыре года назад", – заявил Мачавариани. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, еврокомиссия, визы, грузия - евросоюз