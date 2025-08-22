https://sputnik-georgia.ru/20250822/uchastnik-antipravitelstvennykh-aktsiy-v-tbilisi-prigovoren-k-chetyrem-godam-tyurmy-294641497.html

Участник антиправительственных акций в Тбилиси приговорен к четырем годам тюрьмы

Участник антиправительственных акций в Тбилиси приговорен к четырем годам тюрьмы

Sputnik Грузия

Обвиняемый признан виновным в повреждении камер у парламента и их поджоге на акции 30 ноября 2024 года 22.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-22T18:51+0400

2025-08-22T18:51+0400

2025-08-22T18:51+0400

новости

происшествия

грузия

тбилисский городской суд

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24575/67/245756787_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_178a2016bfb3e010fa7999825c6da77c.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил участника антиправительственных акций протеста Арчила Муселянца к четырем годам тюрьмы. Муселянц признан виновным в повреждении камер у парламента и их поджоге на акции 30 ноября 2024 года. Сам Муселянц своей вины не признал и призвал сторонников к борьбе. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Акции протеста собирают в Тбилиси все меньше сторонников, но продолжаются по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, грузия, тбилисский городской суд, акции протеста