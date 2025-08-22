https://sputnik-georgia.ru/20250822/uchastnik-antipravitelstvennykh-aktsiy-v-tbilisi-prigovoren-k-chetyrem-godam-tyurmy-294641497.html
Участник антиправительственных акций в Тбилиси приговорен к четырем годам тюрьмы
Участник антиправительственных акций в Тбилиси приговорен к четырем годам тюрьмы
22.08.2025
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил участника антиправительственных акций протеста Арчила Муселянца к четырем годам тюрьмы. Муселянц признан виновным в повреждении камер у парламента и их поджоге на акции 30 ноября 2024 года. Сам Муселянц своей вины не признал и призвал сторонников к борьбе. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Акции протеста собирают в Тбилиси все меньше сторонников, но продолжаются по сей день.
