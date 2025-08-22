https://sputnik-georgia.ru/20250822/vlasti-gruzii-ne-dopustyat-revolyutsii-pod-vliyaniem-izvne--kaladze-294638089.html

Власти Грузии не допустят революции под влиянием извне – Каладзе

В демократическом обществе смена власти возможна только через выборы, где решает мнение большинства, заявил Каха Каладзе

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для сохранения мира и стабильности и не допустят, чтобы управляемые извне силы устроили в стране государственный переворот, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. По информации телеканала "Рустави 2", директор грузинских программ Международного республиканского института США Джон Дипиро разработал план о развитии протеста, если власти не выполнят требования Еврокомиссии: провести 13 сентября акцию протеста, а после – запланировать визит оппозиционных лидеров и гражданских активистов в США. По его словам, попытки революции в Грузии предпринимались и ранее, и сейчас подобные планы вновь существуют при поддержке радикалов, связанных с внешними силами. "Думаю, подобные попытки будут продолжаться, но власти Грузии, грузинское государство не допустят госпереворота. Не допустят, чтобы кто-то, управляемый извне, устроил кровопролитие, противостояние народа. Этого не произойдет. Будет сделано все, чтобы все государственные институты были на высоте", – отметил он. Как добавил Каладзе, в демократическом обществе смена власти возможна только через выборы, где решает мнение большинства. Попытки меньшинства навязать свои взгляды силовым путем или запугиванием он назвал недопустимыми и заверил, что власти не позволят подобного развития событий. Оппозиция в Грузии Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

