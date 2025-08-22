https://sputnik-georgia.ru/20250822/vybory-v-gruzii-2025-tsik-zavershil-registratsiyu-initsiativnykh-grupp-294639476.html

Выборы в Грузии 2025: ЦИК завершил регистрацию инициативных групп

Выборы в Грузии 2025: ЦИК завершил регистрацию инициативных групп

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны 22.08.2025

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию инициативных групп, которые смогут представлять кандидатов на выборах в органы местной власти. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Согласно данным ЦИК, кандидатов в мэры смогут представить шесть инициативных групп в Батуми, Казбеги, Хашури, Лентехи, Самтредиа и Чхороцку. А вот кандидатов в мажоритарные депутаты инициативные группы представят в 39 районах. Наибольшее число независимых кандидатов будет в районах Чиатура, Хашури, Зугдиди, Хуло, Кобулети, Мартвили и Душети. Своих кандидатов с подписями избирателей инициативные группы должны будут представить до 25 августа. Число подписей завит от числа избирателей в конкретном районе. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у ЦИК будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

